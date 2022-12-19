Зимнюю сказку «Щелкунчик» покажут на сцене театра «Астана Балет»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В канун Нового года театр «Астана Балет» совместно с Казахской национальной академией хореографии представят публике сказочный балет «Щелкунчик» Петра Чайковского в яркой и выразительной редакции Василия Вайнонена в постановке народной артистки России Алтынай Асылмуратовой. Ежегодный показ балета-феерии пройдет с 20 по 25 и с 26 по 31 декабря включительно в сопровождении симфонического оркестра театра под руководством маэстро Армана Уразгалиева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Театра.

Новогодний спектакль завоевал мировую славу и стал традиционным символом рождественских и новогодних праздников. В мире существуют десятки интерпретаций, но именно выразительная и яркая редакция Василия Вайнонена идет во многих ведущих театрах мира. Отмечается, что именно этот легендарный балетмейстер первым адаптировал спектакль для понимания детей и взрослых.

Спектакль «Щелкунчик» освежит самые светлые чувства, а еще – в него обязательно влюбятся дети. Ведь он про чудеса, которые случаются. Это романтическая история любви и дружбы, торжество добра и счастливый финал, но попереживать за героев все же придется... На сцене происходит настоящее волшебство: царит атмосфера праздника, пронизанная надеждой, светом и добром, горит огнями новогодняя елка, оживают куклы…

Для «Астана Балет» этот спектакль, премьера которого состоялась в декабре 2017 года, стал символической отсылкой к самой первой в истории постановке «Щелкунчика», когда в далеком 1892 году на сцене «культурного центра» России – Мариинского театра - главные детские роли исполняли ученики Петербургского Императорского театрального училища, ныне Академии русского балета имени Вагановой.

В спектакле принимает участие более 200 воспитанников Академии хореографии, которые исполняют детские сцены первого и второго актов, феерический танец снежинок, яркие танцы кукол из дивертисмента, а студенты Академии пробуют свои силы в ведущих ролях Маши и Принца наряду с ведущими артистами театра «Астана Балет».

«Чайковский привнес в балетную музыку целостность и драматургию, когда все неразрывно связано между собой. В первую очередь, для меня, как дирижера, важно подарить зрителям праздничное настроение, чтобы после спектакля у них остались эти возвышенные чувства. Во-вторых, с точностью донести музыкальный текст композитора в исполнении нашего оркестра», - рассказал главный дирижер театра Арман Уразгалиев.

Новогодняя атмосфера театра и балет-феерия «Щелкунчик» никого не оставит равнодушным: хореография артистов театра отточена до легкой невесомой поступи, вторящей таинственным звонам музыкальных инструментов в оркестре, эмоции и артистизм главных героев передают полноту настроения и создают гамму соответствующих чувств от увиденного на сцене.

«Это так удивительно – наблюдать за тем, как маленькие артисты только начинают осознанно понимать то, чем они занимаются, что они делают. Именно через эти образы, через хореографию и музыку приходит познание балета, ты наполняешься и глубже понимаешь смысл своей будущей профессии. Это красивая удивительная сказка, грезы. Еще больше воодушевляет то, с каким трепетом и интересом зрители ожидают ежегодные показы этого спектакля», – прокомментировала главный балетмейстер театра Мукарам Авахри.

Мероприятия состоятся при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.





Фото пресс-служба театра «Астана Балет»





