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    Зимняя жара в Чили достигла 37 градусов

    9 Августа 2023, 07:37

    САНТЬЯГО. КАЗИНФОРМ - По мнению климатологов, зимняя жара может стать все более и более нормальным явлением, поскольку температура воздуха превысит средние значения на 15°C, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

    Зимняя волна тепла принесла в Чили исторически высокие температуры.

    «Температура 37 градусов в середине южной зимы - это необычно, - говорит Рауль Кордеро, климатолог из Университета Сантьяго. - Эта температурная аномалия почти на 15 градусов выше обычных значений».

    По мнению ученых, этот феномен является «окном» во все более теплое будущее.

    «К сожалению, это не локальная проблема, а глобальная», - продолжает Кордеро.

    Во всем мире июль стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, и во многих местах эта экстремальная погода держится и в августе.

    В первые дни августа в северных и центральных районах Чили установилась жара, а в Сантьяго посреди зимы - погода, похожая на весеннюю.

    «В некотором смысле это окно в будущее, мы видим условия, которые будут нормализовываться, - говорит Мартин Жак, климатолог, профессор чилийского Университета Консепсьон. - То, что сейчас кажется очень экстремальным, через несколько лет может становиться все более и более обычным».

    Жак говорит, что хотя некоторое повышение температуры в это время года ожидаемо в связи с атмосферной циркуляцией, экстремальные температуры усугубляются Эль-Ниньо, когда воды в центральной и восточной частях Тихого океана теплее обычного, и все большим потеплением планеты.

    Он добавляет, что хотя зачастую трудно установить связь между экстремальными погодными явлениями и изменением климата, температура в некоторых районах Чили из года в год бьет рекорды.

    «Связь между температурой и долгосрочным изменением климата гораздо более очевидна», - говорит Жак.

    Этой зимой в Чили также прошли сильные ливни

    Зимний сезон в Чили был насыщен событиями: самые сильные за последние десятилетия ливни оставили без крова тысячи людей, изолировали города и перекрыли дороги в южно-центральной части страны.

    Многие надеются, что дожди помогут пополнить запасы воды в водохранилищах страны после более чем десятилетней засухи, однако Жак описывает ситуацию как «весьма хрупкую», пока снег в Андах не сходит.

    «Зимние высокотемпературные явления влияют на весенний сток, которого можно ожидать от таяния», - говорит Жак.

    Согласно последним сводкам служб, высокие температуры на севере и в центре страны будут держаться всю неделю.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

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