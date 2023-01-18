Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Зимний спортивный фестиваль пройдет в Астане в феврале

    18 Января 2023, 21:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 19 февраля в Астане состоится зимний фестиваль «Буркасын-2023», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Мероприятие пройдет по 10 видам спорта в рамках ежегодной программы зимнего фестиваля. Это лыжные гонки, поднятие гири, армрестлинг, поясная борьба, перетягивание каната, пима-хоккей, соревнования по стрельбе, автоспорт, мотоспорт, зимний футбол.

    Принять участие в спортивных состязаниях может любой желающий с хорошим здоровьем. При прохождении регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

    Регистрация на лыжные гонки организуется в месте проведения за 30 минут до старта согласно графику. Стартовые номера участников выдаются за 30 минут до старта по каждой возрастной группе. Соревнования проводятся с соблюдением санитарных норм и техники безопасности.

    Победители и призеры в каждой возрастной группе будут награждены дипломами, медалями и ценными призами..


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Спорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Разгромом завершился матч Казахстана против США на хоккейном турнире Универсиады
    Гонщик «Астаны» Санчес стал 28-м на первом этапе «Тура Даун Андер»
    Спринтер из Нидерландов Кейс Бол перешел в велокоманду «Астана»
    «Астана» подписала контракт со звездой мирового велоспорта Марком Кавендишем
    Популярное
    1 Мейрам Кожухов назначен акимом Караганды
    2 Сильные магнитные бури ожидаются до конца января 2023 года
    3 Места для крещенских купаний определили в Акмолинской области
    4 Сабит Оспанов назначен акимом Абайского района Карагандинской области
    5 Еркежан Кунтуган назначена директором телеканала Jibek Joly
    Новости партнеров