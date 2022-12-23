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    Зимний семейный фестиваль пройдет в Костанае

    23 Декабря 2022, 10:24

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанае в эти выходные на площади перед областным акиматом пройдет зимний семейный фестиваль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Костанайцев и гостей города 24 декабря ожидают веселые игры и конкурсы: скандинавская ходьба, катание на ватрушках «Веселый бобслей», лабиринт испытаний, семейная экстрим-эстафета, DOG-парад.

    В этот же день в 12:30 часов на территории центрального пляжа состоится открытие зимней зоны досуга с бесплатным ледовым катком, ледяной горкой, лыжной трассой, пунктами проката коньков. Предпринимателями города будет организовано катание на лошадях и санях, а также на квадроциклах и снегоходах. В целях создания комфортных условий досуга горожан будут созданы пункты питания и павильоны для обогрева.

    В выходные и праздничные дни, а также в период школьных каникул здесь также будут проводиться культурно-массовые и спортивные мероприятия для детей и их родителей.

    Для обеспечения доступа к новой локации с центра города будет организован бесплатный проезд для костанайцев на автобусе по маршруту – остановка «Колос» до городского пляжа.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Спорт Общество Костанай
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