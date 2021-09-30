Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут без иностранных болельщиков

    30 Сентября 2021, 09:07

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Билеты на соревнования в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине будут распространяться среди болельщиков, проживающих в материковом Китае. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК), передает МИА «Казинформ».

    Зрители, желающие посетить соревнования в рамках Зимней Олимпиады, должны соответствовать требованиям антиковидных протоколов. Детали продажи билетов находятся на стадии обсуждения и разработки, и будут доведены до сведения общественности позднее.

    Все спортсмены и участники Олимпиады-2022 в Пекине, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, по прибытию в Китай будут находиться в закрытой системе замкнутого цикла.

    Спортсмены, не прошедшие вакцинацию, должны пройти 21-дневный карантин по прибытии в столицу КНР. Дела невакцинированных атлетов будут рассмотрены в отдельном порядке, в случае если они смогут предоставить медицинское обоснование отказа от вакцинации.

    Все участники Игр, прибывающие в Пекин, кроме спортсменов и некоторых официальных лиц делегаций, сопровождающих атлетов в Олимпийских деревнях, будут проживать в отведенных организаторами гостиницах, которые соответствуют антиковидным мерам. Участники Игр и персонал будут ежедневно проходить тестирование на коронавирус.

    Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года, а зимние Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта.

    Ранее сообщалось, что церемония зажжения олимпийского огня Пекина-2022 пройдет без зрителей.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Спорт Олимпиада Китай Коронавирус в мире Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    В Астане выявили факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц
    В оргкомитете Олимпийских игр в Париже прошли обыски
    У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай