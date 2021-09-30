Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут без иностранных болельщиков

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Билеты на соревнования в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине будут распространяться среди болельщиков, проживающих в материковом Китае. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК), передает МИА «Казинформ».

Зрители, желающие посетить соревнования в рамках Зимней Олимпиады, должны соответствовать требованиям антиковидных протоколов. Детали продажи билетов находятся на стадии обсуждения и разработки, и будут доведены до сведения общественности позднее.

Все спортсмены и участники Олимпиады-2022 в Пекине, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, по прибытию в Китай будут находиться в закрытой системе замкнутого цикла.

Спортсмены, не прошедшие вакцинацию, должны пройти 21-дневный карантин по прибытии в столицу КНР. Дела невакцинированных атлетов будут рассмотрены в отдельном порядке, в случае если они смогут предоставить медицинское обоснование отказа от вакцинации.

Все участники Игр, прибывающие в Пекин, кроме спортсменов и некоторых официальных лиц делегаций, сопровождающих атлетов в Олимпийских деревнях, будут проживать в отведенных организаторами гостиницах, которые соответствуют антиковидным мерам. Участники Игр и персонал будут ежедневно проходить тестирование на коронавирус.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года, а зимние Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта.

Ранее сообщалось, что церемония зажжения олимпийского огня Пекина-2022 пройдет без зрителей.