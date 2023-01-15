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    Зимние каникулы учащихся образовательных учреждений продлены до 20 января в Таджикистане

    15 Января 2023, 02:35

    ДУШАНБЕ. ХОВАР – КАЗИНФОРМ – Во всех образовательных учреждениях Таджикистана (дошкольных и общеобразовательных учреждениях), независимо от организационно-правовой формы, зимние каникулы продлены до 20 января. Об этом НИАТ «Ховар» сообщил в пресс-центре Министерства образования и науки страны, передает МИА «Казинформ».

    Министерство образования и науки Республики Таджикистан доводит до сведения педагогов и родителей, что с учетом наступления холодов и в целях защиты здоровья воспитанников и учащихся на основании приказа министра образования и науки Республики Таджикистан в дошкольных и общеобразовательных учреждениях независимо от организационно-правовой формы продлены зимние каникулы.

    Учебные часы, не выполненные во время каникул, будут компенсированы за счет весенних и летних каникул в соответствии с отдельным утвержденным графиком дополнительного занятия во втором полугодии 2022-2023 учебного года.

    С 1 января 2023 года во всех общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан начались десятидневные зимние каникулы, но в связи с наступлением холодного сезона в этом году зимние каникулы 10 января были продлены до 16 января.

    Отмечается, что занятия в дошкольных и общеобразовательных учреждениях начнутся с 20 января.
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