Зима без локдаунов: Европа решила взять пример со Швеции и не запираться от вируса

БРЕГАНСОН. КАЗИНФОРМ - Европа готовится к первой полной зиме с коронавирусом и второй волне пандемии, но твердо намерена избежать нового локдауна, подобного тому, что парализовал жизнь на континенте минувшей весной. Всеобщий карантин слишком дорого обошелся обществу и экономике, поэтому политики ищут аргументы в пользу жизни с вирусом, а не полной изоляции от него. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-Би-Си.

И все чаще находят их.

Летний выход из локдауна обернулся ростом числа заражений, однако сейчас нет ни всплеска смертности, ни волны госпитализаций. Люди устали, число недовольных и протестующих против карантина растет. Доходы бизнеса, населения и государства падают, а расходы на поддержание экономики в искусственной коме становятся неподъемными.

Все это дает европейцам надежду на зиму без локдауна, особенно с учетом того, что и медицина, и граждане, и бизнес постепенно адаптируются к жизни с вирусом: носят маски, моют руки, держат дистанцию, работают из дома. Эмоциональные итальянцы с испанцами ведут себя, как сдержанные скандинавы, и рассчитывают пройти вторую волну шведским путём - не закрывая магазины, кафе, офисы и границы.

Против нового локдауна уже высказались самые влиятельные политики на континенте: немецкий канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы не можем позволить себе остановить жизнь в стране, поскольку у локдауна масса вредных побочных эффектов», - сказал Макрон в интервью журналу Paris Match перед встречей с Меркель в своей резиденции на Лазурном берегу. - Так не бывает, чтобы риски в обществе были сведены к нулю«.

Побеседовав с Макроном в форте Брегансон, Меркель сказала, что никто в ЕС не хочет повторения весеннего кошмара, когда 450 млн жителей крупнейшего на планете политического и торгового союза вдруг оказались разделены и отрезаны друг от друга.

«Как политики мы любой ценой стремимся избежать нового закрытия границ, - сказала она. - Но для этого нам нужно действовать сообща».

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Из-за вируса 27 стран Евросоюза не только закрылись от мира, опечатав Шенгенскую зону, но и отгородились друг от друга шлагбаумами на внутренних границах, о которых не вспоминали десятилетиями.

Люди перестали ездить по делам и в отпуск, что вкупе с другими последствиями локдауна нанесло гигантский урон экономике ЕС. Своим размером - 14 трлн евро в год - она уступает только американской, и в последние годы богатство прирастало, пусть и вяло. Коронавирус положил этому конец: в этом году спад превысит 8%, и экономика недосчитается более 1 трлн евро.

За время первой волны (с февраля по июнь) ключевой сектор услуг сократился на 16,4% в целом, а вот обвал туристических услуг составил аж 75%.

К середине лета оживление наметилось только в ресторанном бизнесе, но и там оборот восстановился едва наполовину. Гостиницы и авиакомпании остаются в глубоком кризисе с показателями на 70% ниже доковидных.

Обойтись без локдауна

Такими темпами бизнес не только не переживет вторую волну, но и рискует не дожить до нее.

Конечно, не факт, что вирус вернется с новой силой, но предчувствие второй волны обострилось в Европе с возвращением школьников и студентов в классы и в общественный транспорт после полугодового перерыва. И в связи с грядущим похолоданием, которое впервые за время относительной вольности загонит людей в помещения, где риск заразиться выше, чем на террасах и лужайках.

А вот что факт - так это жгучее желание Европы найти способ справиться с любым обострением пандемии, не запирая людей по домам на несколько недель, как это было в большинстве крупнейших стран ЕС - Франции, Италии, Испании. И в соседней Великобритании.

«Я сейчас исключаю возможность нового локдауна в нашей стране», - сказал министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

«Общий локдаун Италии не грозит», - сказал он в интервью агентству Bloomberg и объяснил свою уверенность тем, что сейчас больницы лучше подготовлены, анализы делаются быстро, средний возраст заразившихся - 30 лет, у большинства нет даже симптомов, а по всей стране в конце августа в реанимации лежало 66 пациентов по сравнению с 4068 на весеннем пике пандемии.

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Его немецкий коллега выразился в том же духе: зимой и осенью Германия обойдется без большого локдауна.

«Уж точно не понадобится вводить его в масштабах всей страны. Мы с уверенностью входим в осенне-зимний период», - сказал глава немецкого минздрава Йенс Шпан.

В основном потому, добавил он, что за последние полгода медики и чиновники научились точечно бороться с эпидемией, выделять и изолировать очаги, не прибегая к ковровым бомбардировкам.

Научиться жить с вирусом

Чем дальше в прошлое уходит первый приступ страха перед смертельным вирусом и чем четче очертания экономического и социального кризиса, тем больше критиков у тактики выжженной земли, к которой прибегли власти многих стран мира в первые месяцы пандемии.

И тем меньше у политиков желания повторять эксперимент над избирателями.

«Мы должны любой ценой избежать крайних мер, на которые мы вынужденно пошли в марте и апреле, поскольку и с социальной, и с экономической точки зрения они невыносимы», - сказал в понедельник португальский премьер Антониу Кошта.

Возможно, власти перегнули палку, но иного выхода не было, уверен немецкий министр Шпан.

«В марте была не такая ситуация, как сейчас, в сентябре. Мы меньше знали, и динамика была другая. Тогда единственным верным и нужным решением было принять меры, и мы сделали это, чтобы защитить людей», - сказал он.

За это время врачи разобрались с тем, как эффективнее лечить больных Covid-19, ученые создали несколько вакцин и сейчас тестируют их, а власти укрепили систему здравоохранения, погасили смертельную вспышку в домах престарелых, наладили массовое тестирование, научились отслеживать контакты заболевших и вводить локальные локдауны.

Смертность в Азии и Европе сошла на нет, а с ней исчез и страх новой пандемии масштаба «испанки» столетней давности или чумы в средневековой Европе.

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Пора возвращаться к нормальной жизни, говорят недовольные, а то борьба с вирусом нанесет больший ущерб, чем сам вирус. Санитарные бунты прокатились по Европе, и самыми шумными по традиции оказались немцы.

Власти ответили: всему свое время, сначала вернем экономику к жизни, детей - в школы, работников - на работу. Если для этого всем придется носить маски и отказаться от тусовок, значит, так тому и быть, будем штрафовать нарушителей.

«Нам предстоит еще долго жить с этим вирусом», - сказала немецкий канцлер Меркель и напомнила, что сдерживать эпидемию осенью и зимой сложнее, чем летом.

«Проблема по-прежнему серьезная. Пожалуйста, относитесь к ней все так же серьезно», - сказала Меркель на пресс-конференции, объясняя недавнее решение ужесточить правила и штрафы.

Ее австрийский коллега Себастьян Курц считает, что жизнь вернется в прежнее русло не раньше лета.

«Исходя из того, как сейчас развивается ситуация, очень вероятно, что следующее лето будет уже нормальным», - сказал канцлер Австрии и не исключил ужесточения некоторых санитарных норм уже на этой неделе. С одной целью - обуздать пандемию, не прибегая к карантину мартовских масштабов, сказал Курц.

Его горячо поддержал президент Франции, которая, как и Австрия, славится горнолыжными курортами и не хочет терять еще один зимний туристический сезон.

«Наша главная задача - вернуть людей на работу, - сказал Макрон. - Все наши усилия направлены на то, чтобы избежать еще одного локдауна, особенно общенационального. Мы научены опытом и знаем, что ничего нельзя исключать. Но мы делаем все возможное, чтобы этого не случилось».



