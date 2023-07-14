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    Жылыойский район остался без электроэнергии в Атырауской области

    14 Июля 2023, 01:45

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за неблагоприятных погодных условий в Жылыойском районе Атырауской области отключилось электричество, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам директора Атырауского регионального филиала западных межсистемных сетей акционерного общества KEGOC Константина Чернохаева, 13 июля в 23:00 полностью отключены от электроснабжения населенные пункты Жылыойского района. «Произошло это после отключения электроэнергии в связи с аварией на сетях KEGOC в Жылыойском районе Атырауской области из-за неблагоприятных погодных условий. Идут работы по восстановлению электроснабжения»,- сообщил Константин Чернохаев.

    В Жылыойском районе Атырауской области находится Тенгизское нефтегазовое месторождение, разрабатываются десятки более мелких месторождений

    Напомним, 3 июля в 17 часов 31 минуту на ТЭС в Актау остановили энергоблок №1 из-за резкого увеличения подпитки котла.

    В тот же день в 18:25 (по времени Астаны) из-за отключения подачи электроэнергии со стороны внешних сетей произошла остановка ТОО «АНПЗ». В результате этого происшествия остановились технологические установки предприятия, запитанные от внешних сетей.

    В связи с отключением энергоблока на МАЭК частично, либо полностью приостановлена добыча нефти на месторождениях АО «Озенмунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», АО «Эмбамунайгаз» в Мангистауской и Атырауской областях. Работа на скважинах возобновится по мере подачи электроэнергии, проинформировали компании «КазМунайГаз».

    Позже Президент поручил создать государственную комиссию по расследованию причин аварий. Виновные будут привлечены к ответственности согласно закону.

    Ход расследования причин аварий, произошедших на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ), рассмотрели на заседании Госкомиссии под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова.

    А. Смаилов доложил Главе государства о результатах расследования причин аварий, произошедших на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ). В результате расширенного анализа состояния энергосистемы западного региона выявлен ряд системных недостатков в работе энергопредприятий. Кроме того, обнаружены недочеты в работе Министерства энергетики, АО «KEGOC», ТОО «МАЭК» и АО «НК «КазМунайГаз».

    Автор:

    Виктор Сутягин

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