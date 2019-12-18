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    Жвачка помогла ученым воссоздать облик женщины каменного века

    18 Декабря 2019, 11:40

    КОПЕНГАГЕН. КАЗИНФОРМ - Благодаря следам от зубов, которые остались на древней «жевательной резинке», ученые смогли получить ДНК и воссоздать генетический код женщины, жившей около 6000 лет назад, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Исследователи утверждают, что это первый случай, когда человеческий геном был получен не из костей, а из другого предмета.

    ДНК обнаружили в черно-коричневом комке березовой смолы, полученной путем нагревания бересты, которая в то время использовалась для склеивания каменных орудий.

    Как сообщает ВВС, вероятнее всего древняя женщины обладала смуглой кожей, темно-коричневыми волосами и голубыми глазами.

    Доктор Ханнес Шредер из Копенгагенского университета сказал, что «жевательная резинка», которая фактически является смолой дерева, это очень ценный источник ДНК.

    Согласно генетическому коду, женщина, скорее всего, относилась к охотникам-собирателям из материковой Европы, нежели к тем людям, которые населяли тогда центральную Скандинавию.

    Вероятнее всего, она пришла с группой людей, переселившихся из Западной Европы после таяния ледников.

    В жвачке были также идентифицированы ДНК-фундука и дикой утки, что указывает на основной рацион людей того времени.

    Наличие следов зубов позволяет предположить, что вещество было разжевано, возможно, чтобы сделать его более податливым, или для облегчения зубной боли или других заболеваний.

    Автор:

    Раушан Конырбаева

    Наука Общество
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