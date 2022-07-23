23 Июля 2022 13:00

Жуткое розовое свечение в небе напугало жителей австралийского города Милдьюра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Милдьюра - это областной город в штате Виктория, расположенный между Мельбурном, до которого 550 км, и Аделаидой, до которой 400 км. Здесь не часто случается что-то из ряда вон выходящее. Но эта неделя стала исключением. Социальные сети местных жителей заполнились фотографиями ночного неба, которое таинственно светилось розовым светом непонятного происхождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу BBC.

Некоторые предположили, что город удостоился визита инопланетян, или что на Австралию летит астероид. Другие - что это ярко-красная Луна. Но все комментаторы сходились в одном - похоже, наступает конец света.

Объяснение оказалось гораздо прозаичнее - источником жуткого свечения стало местное предприятие по производству лекарственной марихуаны.

На нем установлены красные лампы, свет которых повышает урожайность каннабиса. Обычно красного света не видно, так как с наступлением темноты на заводе плотно закрывают жалюзи. Но в день «апокалипсиса» они не работали.

«Обычно затемняющие жалюзи автоматически закрываются одновременно с заходом солнца, но в этот раз лампы уже включились, а жалюзи - еще не закрылись, поэтому какое-то время создавалось свечение», - объяснил Питер Крок, генеральный директор компании Cann Group Ltd, которая владеет предприятием, в интервью австралийскому телеканалу Эй-би-си.

А поскольку ночь была пасмурной, красные лампы создали эффект «заката на стероидах», который можно было увидеть почти в часе езды от предприятия.

Лекарственный каннабис был легализован в Австралии в 2016 году, но его использование в рекреационных целях до сих пор запрещено.

С тех пор регулирующие органы Австралии одобрили около 260 тыс. рецептов с каннабисом. Согласно данным министерства здравоохранения, наиболее распространенной причиной назначения марихуаны были хронические боли, за которыми следовали тревога и нарушения сна.

Количество одобренных рецептов удвоилось с 2019 года, при этом большинство заявок поступило из штата Квинсленд. Но хранение и распространение марихуаны в Австралии по-прежнему незаконно: в 2018-2019 годах более 71 тыс. человек были привлечены к ответственности за преступления, связанные с каннабисом.

Где еще легализована марихуана

С начала 2000-х годов в мире идет устойчивый рост числа стран, легализовавших употребление марихуаны в той или иной форме.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в США уже около 38 штатов легализовали использование медицинской марихуаны, около 48 млн человек употребляли каннабис в 2019 году.

Препараты, содержащие марихуану, также доступны для лиц с определенными заболеваниями в ряде стран ЕС, включая Францию, Бельгию и Ирландию, а также в Новой Зеландии. В некоторых странах, таких как Канада, хранение и употребление каннабиса в рекреационных целях также является законным.

Местонахождение ферм, на которых выращивается марихуана в Австралии, держится в тайне из соображений безопасности, но ферма в Милдьюре теперь полностью рассекречена.

«Мы все отлично посмеялись», - говорит Темми Шумовски. Несмотря на первоначальную панику, она призналась, что была поражена красотой светового шоу: «Я считаю, что это было здорово - они должны делать это чаще».





Фото: bbc.com











