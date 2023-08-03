Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Жуткое нападение в Корее: неизвестный въехал в толпу и устроил поножовщину

    3 Августа 2023, 21:55

    СЕУЛ. РЕНХАП - КАЗИНФОРМ - 13 человек были ранены в четверг после того, как мужчина выехал на автомобиле на пешеходную дорожку, а затем напал на прохожих с ножом в универмаге в Соннаме, к югу от Сеула, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

    Полиция задержала 20-летнего подозреваемого всего через 10 минут после получения сообщения о нападении около 17:55 по местному времени рядом со станцией метро Сохён.

    По словам полиции, подозреваемый работает в сфере доставки.

    Девять человек получили ножевые ранения, еще четверо пострадали от наезда автомобиля.

    Точное состояние пострадавших пока не сообщается.

    По словам свидетелей на месте происшествия, подозреваемый был одет в черную одежду и солнцезащитные очки и размахивал ножом длиной от 50 до 60 сантиметров. Подозреваемый вошел в универмаг после того, как его машина остановилась.

    Хотя некоторые свидетели утверждали, что преступников было несколько, полиция пришла к выводу, что у нападавшего сообщников не было.

    Подозреваемый хранит молчание, в том числе о своих мотивах.

    Ранее сообщалось о похожем случае в столице Южной Кореи 21 июля. 33-летний мужчина по имени Чо Сон также зарезал совершенно незнакомого человека в возрасте 20 лет возле станции Силлим в Сеуле, а затем напал на троих мужчин в соседнем переулке.

    Два дня спустя Чо был официально арестован по обвинению в убийстве и покушении на убийство.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Происшествия Корея Криминал Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ребенка жестоко покусали в частном детсаду в Алматинской области
    Мужчина нападал на алматинок и срывал с их шеи цепочки
    Двоих жителей ЗКО задержали за разбой
    В Алматы избили блогера Асель Аскар
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    3 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области