Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата

    29 Июня 2023, 12:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 29 июня в Астане произошла жуткая авария. Автомобиль влетел в столб ЛРТ, водитель погиб на месте происшествия. В социальных сетях появилась информация, что он работал в акимате города, передает МИА «Казинформ».

    Городские власти опровергли эту информацию.

    «Не сотрудник акимата и никогда им не был», - отметили в пресс-службе ведомства.

    Напомним, жуткое ДТП произошло на мосту «Арыс» по ул. Ш.Калдаякова. Автомобиль наехал на бетонно-арматурную конструкцию Astana LRT.

    «В результате происшествия 43-летний водитель от полученных телесных повреждении скончался на месте. По данному факту проводится досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы», - отметили в ведомстве.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана ДТП Акимат МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Два человека погибли в жутком ДТП на трассе Уральск-Атырау
    Авария на МАЭК: повторно отключился энергоблок №1
    Четыре человека погибли в ДТП в Актюбинской области
    Более 70 человек пострадали в столкновении автобусов в Нью-Йорке
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне