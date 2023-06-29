Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT

    29 Июня 2023, 11:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жуткое ДТП произошло на мосту «Арыс» по ул. Ш.Калдаякова. Автомобиль наехал на бетонно-арматурную конструкцию Astana LRT, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщают в пресс-службе департамента полиции города, что 29 июня текущего года около 06.04 часов водитель автомобиля марки «Chevrolet Malibu», следуя по ул. Сыганак в сторону ул. Ш.Калдаякова на мосту «Арыс», не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на бетонную опору.

    «В результате происшествия 43-летний водитель от полученных телесных повреждении скончался на месте. По данному факту проводится досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы», - отметили в ведомстве.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Астана ДТП Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    Два человека погибли в жутком ДТП на трассе Уральск-Атырау
    Состязание сильных «Толагай»: победителем стал палуан, поднявший барана
    Четыре человека погибли в ДТП в Актюбинской области
    Военно-музыкальный фестиваль стартовал в Астане
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне