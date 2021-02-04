Жуткое ДТП с машиной скорой помощи в ВКО: двое медработников погибли

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане грузовой автомобиль столкнулся со скорой помощью, двое медработников погибли, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ДП ВКО сообщили, что ДТП произошло 3 февраля около 19:25 на трассе «Усть-Каменогорск-Семей».

«29-летний водитель грузового автомобиля марки «ДАФ» с прицепом «SCHMITZ», следуя по трассе «Усть-Каменогорск-Семей» со стороны города Усть-Каменогорск в направлении города Семея на 140/58 км при неблагоприятных погодных условиях, низовой метели, гололёде, не справившись с рулевым управлением, допустил занос автомобиля на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи марки «ГАЗ-A31R23», - сообщили в пресс-службе.

В результате ДТП двое сотрудников скорой медицинской помощи, 1972 и 1979 годов рождения, от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью скончались на месте ДТП. 44-летний водитель неотложки с телесными повреждениями доставлен в больницу Семея.

По факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.4 УК РК. Назначен ряд судебных экспертиз. Досудебное расследование продолжается.