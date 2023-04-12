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    Жусуп Жумагулов назначен акимом Нуринского района Астаны

    12 Апреля 2023, 10:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане по согласованию с Администрацией Президента и депутатами городского маслихата назначен аким Нуринского района. Им стал Жусуп Жумагулов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Жусуп Жумагулов - член Президентского молодежного кадрового резерва.

    Трудовую деятельность начал со специалиста управления инвестиций и развития столицы. С 2016 по 2019 годы занимал должности заместителя руководителя КГУ «Центр исследования проблем религий», заместителя руководителя управления по делам общественного развития столицы.

    С 2020 года работал заместителем руководителя аппарата акима столицы.

    С февраля 2022 года занимал должность акима Сарыаркинского района.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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