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    «Жусан»: 96% возвращенных женщин отказались от радикальных религиозных взглядов

    7 Сентября 2021, 13:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе онлайн пресс-конференции в СЦК Председатель Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК Ержан Нукежанов остановился на итогах операции «Жусан». По его словам, 96% женщин, возвращенных на родину по операции «Жусан», отказались от радикальных религиозных взглядов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «96% женщин, возвращенных на родину по операции «Жусан», отказались от радикальных религиозных взглядов. В рамках реализации государственной политики в религиозной сфере Комитет по делам религий Министерство информации и общественного развития уделяет особое внимание проведению комплексной работы по реабилитации и ресоциализации 188 женщин, возвращенных из зон террористической активности в рамках операции «Жусан», - отметил спикер.

    Для решения задач в этой области привлечены квалифицированные специалисты реабилитационного центра «Ақниет», филиалы которого работают во всех регионах страны. По всей республике внедрены единые механизмы теолого-психологической реабилитации лиц, пострадавших от радикальной идеологии.

    «Как показывает опыт, работа по дерадикализации является комплексным и длительным процессом, который включает оказание помощи не только религиозного, но и социального, психологического, медицинского и экономического характера. На сегодняшний день в результате проведенной работы 96% репатрианток (181 из 188 женщин) отказались от радикальных религиозных взглядов, а отдельные из них полностью перешли на светский образ жизни», - добавил Ержан Нукежанов.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Религия Соотечественники МИОР
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