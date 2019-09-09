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    Журналисты стран ШОС проехались на велосипедах по древней стене в китайском Сиане

    9 Сентября 2019, 16:04

    СИАНЬ. КАЗИНФОРМ – Велотур с участием журналистов 18 стран мира, в том числе участников, партнеров и наблюдателей ШОС прошел на древней китайской стене в городе Сиане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие было организовано в рамках гуманитарного сотрудничества ШОС и зеленого развития концепции «Один пояс - один путь». Более 30 журналистов, в том числе собкор МИА «Казинформ» сели на велосипеды и проехали по древней китайской городской стене, протяженность которой составляет 13,4 километров.

    В древности эти стены защищали город Сиань от врагов, а также из западных ворот городской стены отправлялись торговые караваны в Великий Шелковый путь. Сегодня это памятник древней архитектуры Китая пользуется большой популярностью среди туристов, которые не прочь прогуляться или прокатиться на велосипеде.

    «Городская стена была основа в 1378 году при династии Мин. Тысячи лет назад стена служила защитой от врагов, а сегодня она является туристической достопримечательностью Сианя. Ежегодно Сиань посещает около миллиона человек. Этот город долгое время был одной из столиц Китая, а сегодня это крупный экономический, политический, культурный центр Китая», - говорит начальник по прессе правительства Сианя господин Чжан Линь.

    Как известно, город Сиань привлекателен для туристов тем, что здесь расположен знаменитый музей с терракотовыми воинами и конями гробницы Цинь Шихуаня.

    Ожидается, что завтра в Сиане состоится открытие Евразийского экономического форума, на котором планируется обсудить развитие туристического сотрудничества, международной экономики и торговли.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    ШОС СМИ Китай
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