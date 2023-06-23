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    Журналисты приняли участие в чемпионате по пожарно-спасательному спорту в Астане

    23 Июня 2023, 18:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Сотрудники Телерадиокомплекса Президента стали победителями III Чемпионата республики по пожарно-спасательному спорту среди журналистов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие, которое состоялось в преддверии Дня журналистов, открыл министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов. Он поблагодарил СМИ и отметил неоценимый труд журналистов, самоотверженность, добросовестное выполнение своих обязанностей в освещении деятельности органов гражданской защиты.

    Перед началом соревнований пожарные продемонстрировали показательные выступления и провели полный инструктаж для участников. В ходе состязаний участники выполняли задачи в боевой одежде с пожарным оборудованием и на время побывали в ситуациях, с которыми огнеборцы сталкиваются в реальных условиях и почувствовали всю сложность и опасность профессий пожарного и спасателя. Все команды должны были пройти дымовую камеру, преодолеть полосы препятствий, найти и спасти пострадавшего, провести работу с пожарным стволом и оказать медицинскую помощь пострадавшему.

    По итогам чемпиона самой лучшей стала команда телеканала «Жібек жолы», заняв в общекомандном зачете первое место. По итогам соревнований призеров и участников наградили памятными подарками и грамотами.

    Автор:

    Шынар Хамитова

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