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    Журналисты международных СМИ приняли участие в медиатуре в Азербайджане

    7 Сентября 2021, 11:50

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Представители средств массовой информации стран-членов и наблюдателей Тюркского совета, а также ряда стран Балканского полуострова приняли участие в медиатуре, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В поездке участвовали более 25 журналистов из Казахстана, Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии, Сербии, Боснии и Герцеговины и Северной Македонии, а также представители местных СМИ. В ходе трехдневной поездки журналисты побывали в Физулинском, Джебраильском, Агдамском районах и городах Шуша и Гянджа.

    В первый же день делегаты ознакомились с ходом работы Национального агентства по разминированию в Физули, наблюдали за процессом разминирования, а также увидели масштабы разрушений в районах Джебраиле и Физули. Для большего понимания разрушительной силы взрывчатых веществ, находящихся на территории этих земель, корреспондентам был продемонстрирован постановочный взрыв 10 противотанковых мин одновременно.

    Тур по Шуша включал ознакомление с разрушенными историческими или архитектурными памятниками - дворцом Карабахских ханов, Шушинской крепостью, мечетью Юхары Гевхер ага и др. В городе Гянджа членам делегации продемонстрированы последствия ракетных ударов.

    Журналисты ознакомились с разрушенными историко-культурными и религиозными памятниками, расположенных в городе Агдам - дворцом Панах-Али хана, стадионом «Имарат», мечетью Джума. В течение 30-летнего периода последствий военных действий большинство исторических и культурных объектов были разрушены практически до основания.

    Журналистам рассказали о деталях реставрационных и восстановительных работ на этих территориях. По словам специального представителя президента АР Эмина Гусейнова, Агдамский район в будущем станет промышленным центром Карабаха и одним из прекраснейших городов региона благодаря географическому расположению и доступу к инфраструктуре.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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