Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Журналистку задержали в Талдыкоргане

    12 Августа 2023, 10:10

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Журналистку и гражданскую активистку Сандугаш Дуйсенову задержали в Талдыкоргане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Она является фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 147, часть 5 УК РК. Эта статья предусматривает ответственность за распространение информации о частной жизни, включая личную или семейную тайну, в публичном выступлении, произведении, в СМИ, через сети телекоммуникаций», - рассказали подробности в пресс-службе департамента полиции области Жетысу.

    Журналистка была доставлена в отделение городской полиции. Иная информация по делу в интересах следствия не подлежит разглашению.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Жетысуская область Талдыкорган полиция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Плантацию дикорастущей конопли уничтожили в ВКО
    Командира полка ДП Шымкента освободили от должности из-за коррупции подчиненного
    2,5 тонны цист рачка «Артемия салина» изъяли у жителя Павлодара
    На более чем 13 млн тенге обманула актюбинцев мошенница
    Популярное
    1 Что успел сделать в регионе бывший аким СКО
    2 Комиссию по проблемным вопросам уборочной кампании создали в Акмолинской области
    3 Министр транспорта проедет по маршруту «Алматы - Усть-Каменогорск» на автомобиле
    4 Участок улицы Жансугурова закроют из-за строительства развязки в Алматы
    5 Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 12 регионах Казахстана