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    Журналист Михаил Козачков задержан по подозрению в пособничестве ОПГ

    18 Декабря 2022, 18:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известный в Казахстане журналист, автор Telegram-канала Kozachkovoffside Михаил Козачков подозревается в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

    По версии АФМ, Коспаев и его сообщники отлично понимали, что отъем компаний у известных предпринимателей вызовет негативный общественный резонанс и это могло сорвать их преступные замыслы.

    «Именно поэтому Коспаев воспользовался услугами Козачкова с целью совершения информационных атак на жертв рейдерских захватов. В свою очередь, Козачков для оказания содействия ОПГ за щедрое вознаграждение привлек своего друга Жансейтова Бурхана, имевшего многолетний опыт работы в правоохранительных органах. Последний за счет своих связей собирал для нужд ОПГ компрометирующую информацию, в том числе для последующего опубликования», - говорится в сообщении.

    Также, по данным АФМ, Жансейтов помогал Козачкову модерировать его Telegram-канал, а именно создавал общественное мнение путем размещения совместно с другими участниками ОПГ комментариев к публикациям журналиста. При этом неугодные комментарии и пользователи удалялись.

    На сегодня следствием доказано, что Жансейтов и Козачков за выполнение отведенной им роли получили от активных членов ОПГ 52 млн тенге.

    «Будучи посвященным в преступные планы по рейдерскому захвату доли в проекте «Есентай сити», принадлежащей престарелой Джунусбековой, Козачков опубликовал целый ряд статей, дискредитирующих ее сына - Абдыгаппарова. При этом, журналист грубо нарушал требования Закона «О средствах массовой информации», поскольку в отдельных случаях распространял заведомо ложные сведения, а также данные, относящиеся к банковской, семейной и иной охраняемой законом тайне», - сообщили в АФМ.

    В апреле текущего года к общественности обратился предприниматель Абдуллаев о рейдерском захвате завода по производству стекольной тары со стороны члена ОПГ Коспаева – Шалина Руслана, который попытался отстранить законного собственника от управления.

    Далее, по версии АФМ, по уже наработанной схеме, действуя в интересах ОПГ, Козачков опубликовал целый ряд статей, дискредитирующих владельца завода в глазах общественности.

    «При этом распространялись заведомо ложные сведения об отравлении жителей Алматинской области алкогольной продукцией и якобы причастности потерпевшего предпринимателя к умышленному убийству. В начале июля 2022 года членам ОПГ Коспаева через свои источники в правоохранительных органах стало известно, что органами по финансовому мониторингу проводятся следственные и оперативные мероприятия по изобличению их преступной деятельности. Опасаясь привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления, члены ОПГ Танашев, Шалин, Коспаев Айдос с участием Козачкова и Жансейтова при координации Коспаева Елдоса разработали план по дискредитации органа расследования и воспрепятствованию его работе. 12 июля текущего года в г. Алматы Жансейтов заблокировал машину с оперативными сотрудниками, осуществлявшими наблюдение за активным членом ОПГ – Коспаевым Айдосом. По заранее отработанному сценарию к месту происшествия прибыли адвокаты и Козачков, которые начали распространять общественности заведомо ложные сведения о якобы разоблаченной слежке за защитниками. Хотя с использованием биллинга и камер наблюдения достоверно установлено, что оперативная машина вообще не пересекалась по маршруту следования с адвокатами ни в этот, ни в предыдущие несколько дней», - пишет АФМ.

    По информации АФМ, Козачков не только освещал ситуацию с искажением фактических данных в интересах ОПГ, но координировал их действия на месте и позволил скрыться Коспаеву Айдосу от наблюдения. В результате чего, последний объявлен в розыск.

    «Как уже раньше сообщалось, чувствуя вседозволенность и открыто попирая закон, Жансейтов совершил хулиганские действия и умышленно нанес телесные повреждения сотруднику правоохранительного органа. Помимо этого, в отношении Козачкова и других лиц расследуется уголовное дело по фактам незаконного собирания и распространения сведений, составляющих государственные секреты. В настоящее время следствие продолжается, проверяется причастность членов ОПГ Коспаева к совершению других преступлений», - заключили в ведомстве.
    Кадр из видео
    Борьба с преступностью СМИ Видео журналист Козачков
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