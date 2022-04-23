Жулдыз Ешимова стала бронзовым призером ЧА по борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Копилка сборной Казахстана по женской борьбе пополнилась еще одной бронзовой медалью азиатского первенства, которое проходит в Улан-Баторе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В весовой категории до 53 кг по женской борьбе Жулдыз Ешимова стала бронзовым призером соревнований.

В утешительном финале она встретилась еще раз с представительницей Узбекистана Актенге Кеунимжаевой, с которой уже боролась в утренней сессии. Обе встречи были завершены со счетом 5-1 в пользу казахстанки.

Бронзовая медаль Эшимовой стала 13 наградой казахстанских борцов на азиатском первенстве в Монголии и уже 4-ой медалью женской сборной Казахстана на континентальном первенстве. На счету девушек четыре призовых места — два «золота» и две «бронзы».