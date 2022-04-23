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    18:47, 22 Апрель 2022 | GMT +6

    Жулдыз Ешимова стала бронзовым призером ЧА по борьбе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Копилка сборной Казахстана по женской борьбе пополнилась еще одной бронзовой медалью азиатского первенства, которое проходит в Улан-Баторе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В весовой категории до 53 кг по женской борьбе Жулдыз Ешимова стала бронзовым призером соревнований.

    В утешительном финале она встретилась еще раз с представительницей Узбекистана Актенге Кеунимжаевой, с которой уже боролась в утренней сессии. Обе встречи были завершены со счетом 5-1 в пользу казахстанки.

    Бронзовая медаль Эшимовой стала 13 наградой казахстанских борцов на азиатском первенстве в Монголии и уже 4-ой медалью женской сборной Казахстана на континентальном первенстве. На счету девушек четыре призовых места — два «золота» и две «бронзы».


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