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      Международная деятельность Казахстана. Внешняя политика

    Жозеп Боррель дал оценку политическим реформам в Казахстане

    17 Ноября 2022, 13:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности – вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель прокомментировал политические реформы в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось, что Жозеп Боррель находится с визитом в Казахстане. Он прокомментировал итоги переговоров с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

    «Мы обсудили амбициозную повестку по реформам в Казахстане. Грядущие выборы являются важной возможностью для Казахстана продемонстрировать четкое желание обеспечить полное осуществление этой амбициозной повестки о реформах. Я хочу подчеркнуть и подтвердить поддержку Европейского Союза в этом отношении. Мы также обсудили важность прозрачного расследования трагических январских событий этого года. Для меня этот визит является очень важным», - подчеркнул Верховный представитель ЕС во время пресс-конференции в Акорде.

    Жозеп Боррель проинформировал, что после визита в Казахстан он продолжит свою поездку в Узбекистан для принятия участия в качестве сопредседателя министерской встречи и проведения конференции в Самарканде.

    По его словам, с Президентом Казахстана обсудили ситуацию между Россией и Украиной, а также в Афганистане.

    «Господин Президент также меня проинформировал о ситуации в Афганистане. Ситуация в этой стране является важной для нас. Мы согласились о необходимости, объединяя наши позиции, защищать многосторонность, а также уважения устава ООН по территориальной целостности и суверенитета страны. Я благодарю Казахстан за приверженность уставу ООН, особенно по отношению территориальной целостности всех стран», - сказал Ж. Боррель.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Внешняя политика Казахстана Евросоюз Новый Казахстан
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