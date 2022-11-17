Жозеп Боррель дал оценку политическим реформам в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности – вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель прокомментировал политические реформы в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что Жозеп Боррель находится с визитом в Казахстане. Он прокомментировал итоги переговоров с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

«Мы обсудили амбициозную повестку по реформам в Казахстане. Грядущие выборы являются важной возможностью для Казахстана продемонстрировать четкое желание обеспечить полное осуществление этой амбициозной повестки о реформах. Я хочу подчеркнуть и подтвердить поддержку Европейского Союза в этом отношении. Мы также обсудили важность прозрачного расследования трагических январских событий этого года. Для меня этот визит является очень важным», - подчеркнул Верховный представитель ЕС во время пресс-конференции в Акорде.

Жозеп Боррель проинформировал, что после визита в Казахстан он продолжит свою поездку в Узбекистан для принятия участия в качестве сопредседателя министерской встречи и проведения конференции в Самарканде.

По его словам, с Президентом Казахстана обсудили ситуацию между Россией и Украиной, а также в Афганистане.

«Господин Президент также меня проинформировал о ситуации в Афганистане. Ситуация в этой стране является важной для нас. Мы согласились о необходимости, объединяя наши позиции, защищать многосторонность, а также уважения устава ООН по территориальной целостности и суверенитета страны. Я благодарю Казахстан за приверженность уставу ООН, особенно по отношению территориальной целостности всех стран», - сказал Ж. Боррель.



