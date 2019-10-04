Жомарту Ертаеву продлили арест

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Суд в Алматы продлил арест Жомарту Ертаеву, подозреваемому в хищениях в АО «Bank RBK», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Постановлением специализированного межрайонного следственного суда Алматы Жомарт Ертаев пробудет под стражей до 15 декабря.

Жомарт Ертаев был задержан в мае 2018 года в Москве по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана. По информации МВД РК, Ертаев находился в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере. Так, будучи советником председателя совета директоров АО «Bank RBK», он якобы пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 млн долларов США, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств.

Вместе с Жомартом Ертаевым в хищении подозреваются 54 лица, из них 41 топ-менеджер и рядовые работники банка.

Ранее в Казахстан были экстрадированы Ибрагим Б., Мажинов И., Туганбай Д., Едигенев Д., Мамырбеков А., Шарипов Т. и другие.