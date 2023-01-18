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    Жомарт Момышев назначен зампредседателя Комитета техрегулирования и метрологии МТИ РК

    18 Января 2023, 15:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом руководителя аппарата Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан Момышев Жомарт Амангельдиевич назначен на должность заместителя председателя Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Жомарт Момышев родился 10 ноября 1971 г. в Акмолинской области.

    В 1997 году окончил Казахский политехнический университет по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство».

    В 2004 году окончил Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Яссави по специальности «Юриспруденция».

    1993 – 1994 гг. - диспетчер ДОП «Автомотосервис и торговля», г. Жамбыл

    1994 – 1995 гг. - экспедитор ДОП «Автомотосервис и торговля», г. Жамбыл

    1995 – 1997 гг. - мастер производства АО «Қамқор», г. Тараз

    1997 – 2001 гг. - директор по экономическим вопросам ТОО «Интерсистема», г. Тараз

    2002 – 2002 гг. - и.о. главного специалиста отдела сбора налогов на имущество, транспортные средства и земельного налога Агентства по взиманию сборов и отдельных налоговых платежей в местные бюджеты при Акиме Жамбылской области, г. Тараз

    2002 – 2003 гг. - главный специалист отдела сбора налогов на имущество, транспортные средства и земельного налога Агентства по взиманию сборов и отдельных налоговых платежей в местные бюджеты при акиме Жамбылской области, г. Тараз

    2003 – 2004 гг. - начальник отдела – директор филиала сбора налогов на имущество, транспортные средства и земельного налога Агентства по взиманию сборов и отдельных налоговых платежей в местные бюджеты вЖуалинском районе Жамбылской области, село Б. Момышулы

    2004 – 2006 гг. - начальник отдела стандартизации, экспертизы происхождения товара и информации Жамбылского филиала ОАО «Национальный центр экспертизы и сертификазий», г. Тараз

    2006 – 2006 гг. - начальник отдела метрологии Жамбылского филиала ОАО «Национальный центр экспертизы и сертификаций», г. Тараз

    2006 – 2018 гг. - директор Жамбылского филиала АО «НайЭкс», г. Тараз

    2021– 2021 гг. - директор Жамбылского РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии», г. Тараз

    2022 – 2022 гг. - и.о. руководителя департамента торговли Жамбылской области Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, г.Тараз

    2022 – 2023 гг. руководитель Департамента торговли Жамбылской области Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, г.Тараз


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

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