Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Жомарт Алиев назначен председателем Комитета экологического регулирования и контроля Минэкологии РК

    5 Июля 2023, 17:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра экологии и природных ресурсов РК Алиев Жомарт Шияпович назначен на должность председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

    Жомарт Алиев родился в 1969 году. Окончил Казахский политехнический институт имени Ленина (1993), горный инженер; Горную школа Парижа (Франция) по специальности «Государственное администрирование в горнорудной отрасли» (2003); Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова (2007), юрист.

    Трудовой стаж:

    · Рабочий совхоза Красноярский Кокшетауской области (1985-1993);

    · Мастер рудника открытых горных работ города Кокшетау (1993-1999);

    · Работал в системе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Казахстан (1999-2002);

    · Возглавлял Павлодарскую областную инспекцию охраны и использования недр Комитета геологии и охраны недр Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2002-2005);

    · Работал в системе Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан, занимал должности заместителя начальника и в последующем начальника Управления государственного экологического контроля (2005-2010);

    · Главный эксперт Комитета государственной инспекции нефтегазового комплекса Министерства нефти и газа Республики Казахстан (11.2010-26.06.2012);

    · Заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан (с 26.06.2012)

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Назначения Минэкологии
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Актюбинской области назначен аким Хромтауского района
    Рауан Кенжеханулы избран президентом международного общества «Қазақ тілі»
    Назначен заместитель акима Сарани
    Назначен председатель Атырауского областного суда
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Очередная ярмарка начала работу в столице