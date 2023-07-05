Жомарт Алиев назначен председателем Комитета экологического регулирования и контроля Минэкологии РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра экологии и природных ресурсов РК Алиев Жомарт Шияпович назначен на должность председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

Жомарт Алиев родился в 1969 году. Окончил Казахский политехнический институт имени Ленина (1993), горный инженер; Горную школа Парижа (Франция) по специальности «Государственное администрирование в горнорудной отрасли» (2003); Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова (2007), юрист.

Трудовой стаж:

· Рабочий совхоза Красноярский Кокшетауской области (1985-1993);

· Мастер рудника открытых горных работ города Кокшетау (1993-1999);

· Работал в системе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Казахстан (1999-2002);

· Возглавлял Павлодарскую областную инспекцию охраны и использования недр Комитета геологии и охраны недр Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2002-2005);

· Работал в системе Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан, занимал должности заместителя начальника и в последующем начальника Управления государственного экологического контроля (2005-2010);

· Главный эксперт Комитета государственной инспекции нефтегазового комплекса Министерства нефти и газа Республики Казахстан (11.2010-26.06.2012);

· Заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан (с 26.06.2012)