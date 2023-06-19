Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    «Жол жолға жалғасады, ел елге жалғасады» - глава МИД Беларуси встретил пословицей делегацию из Казахстана

    19 Июня 2023, 18:25

    МИНСК. КАЗИНФОРМ – Глава белорусского внешнеполитического ведомства Сергей Алейник упомянул казахскую пословицу, приветствуя казахстанскую делегацию в Минске. Встреча прошла в рамках официального визита заместителя Премьер-министра - министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу в Беларусь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уважаемый Мурат Абугалиевич, уважаемые казахские друзья. Прежде всего, хотел бы искренне поприветствовать вас на гостеприимной белорусской земле. Как гласит мудрая казахская пословица «Дорога с дорогой встречается, народ с народом сближается» - «Жол жолға жалғасады, ел елге жалғасады». Я думаю, что Ваш визит является лучшим подтверждением истинности этого выражения», - сказал Сергей Алейник в своем приветственном слове.

    В свою очередь, Мурат Нуртлеу поблагодарил белорусскую сторону за гостеприимство и радушный прием и за приглашение посетить страну с официальным визитом.

    Ранее сообщалось, что официальный визит заместителя Премьер-министра - министра иностранных дел Казахстана стартовал сегодня с церемонии возложения цветов у монумента Победы.

    К приезду главы МИД РК вокруг площади были вывешены флаги двух стран. В рамках подготовки к мероприятию в подземном переходе прозвучал гимн Казахстана.

    После состоялась встреча с Президентом Александром Лукашенко.

    Мурат Нуртлеу по итогам назвал встречу с главой Беларуси теплой и открытой..

    Автор:

    Анеля Касымова

    МИД РК Безопасность
    Новости по теме
    Новости по теме
    В развитии каких отраслей космической сферы Люксембург может помочь Казахстану
    Упрощение визового режима между Казахстаном и Люксембургом обсудили в Астане
    Развитие партнерских отношений с Люксембургом является одним из приоритетов нашей внешней политики – Глава МИД РК
    Министр иностранных и европейских дел Люксембурга посетит Казахстан
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT