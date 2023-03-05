Жизнь после смерти невозможна, утверждает американский ученый

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ – Возможна ли жизнь после смерти? Это вопрос, который преследовал и интриговал человечество на протяжении веков: что нас ждет, когда мы в конце концов перейдем на другую сторону? Для одного ученого ответ звучит однозначно - «нет», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на UNILAD.com.

По мнению Шона Кэрролла, космолога и профессора физики Калифорнийского технологического института, жизнь после смерти «невозможна».

«Для существования загробной жизни эта теория основана на предпосылке, что человеческое сознание отделено от нашего тела. Однако научно считается, что сознание является результатом атомов и электронов, а не души, которая может находиться вне человеческого тела», - отметил Кэрролл.

Он считает, что утверждения о том, что какая-то форма сознания сохраняется после того, как наши тела умирают и распадаются на составляющие их атомы, сталкиваются с одним огромным непреодолимым препятствием.

«Законы физики, лежащие в основе повседневной жизни, абсолютно понятны. И в рамках этих законов нет никакого способа, чтобы информация, хранящаяся в нашем мозгу, сохранялась после нашей смерти», - подчеркнул ученый.

Кэрролл также указывает на квантовую теорию поля (КТП) как на доказательство того, что души умерших не могут отправиться в загробную жизнь. Эта теория, по сути, говорит, что у каждого типа частиц есть поле во Вселенной — одно для фотонов, другое для электронов и дополнительное поле для каждого вида частиц. Квантовые тесты не обнаружили никаких «духовных» частиц.

«Ясно, что душа не может пережить смерть. Вера в жизнь после смерти, мягко говоря, требует некой физики за пределами стандартной модели», - добавил Кэрролл.

В противовес тому, что говорит Кэрролл, есть люди, которые до сих пор утверждают, что пережили жизнь после смерти, имеются ввиду те, кто пережил клиническую смерть.

Например, Хосе Эрнандес, который на момент оказания неотложной медицинской помощи перестал дышать и именно в этот момент увидел духов, прежде чем на какое-то время воссоединиться со своим покойным отцом на Небесах. Он говорит, что этот опыт полностью изменил его отношение к жизни и смерти.

Другой мужчина рассказывает, что умер на «двадцать минут», в течение которых он «перенесся в поле магнитных цветов».

По словам Скотта Драммонда, он любовался прекрасными яркими цветами в момент своей клинической смерти, а потом он почувствовал чье-то присутствие, как будто его кто-то сопровождал. Он утверждает, что чувствовал себя очень спокойно в тот момент.