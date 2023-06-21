Жизнь мальчика с массивным кровотечением дважды спасли врачи в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Ребенок поступил в павлодарскую детскую областную больницу с травмой головы после падения в яму, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«29 мая мы поступили в детскую областную больницу с травмой головы после того, как мой сын упал в яму (высотой до 2,5 метров). После осмотра травматологами и реаниматологами в связи с тяжелым состоянием его срочно госпитализировали в реанимационное отделение», - привели слова мамы семилетнего ребенка в филиале по Павлодарской области НАО «Фонд социального медицинского страхования».

После проведенной предоперационной подготовки ребенок был взят на оперативное лечение, во время которого внезапно открылось массивное кровотечение. Учитывая тяжелое состояние пациента, обусловленное последствиями травмы, в ходе первой операции полностью остановить кровотечение не удалось. В течение нескольких дней врачи принимали необходимые меры для стабилизации состояния пациента, и параллельно проводилась подготовка ко второй операции, добавили в филиале фонда.

«В большинстве случаев пациенты с таким повреждением, к сожалению, погибают. Но в данной ситуации, благодаря отработанной командной работе, в первую очередь, наших врачей анестезиологов-реаниматологов, у пациента даже не возникло никакого неврологического дефицита. Это уникальный случай», – рассказал заведующий отделением анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии павлодарской детской областной больницы Куат Аргынов.

Мальчику повезло, что это мощнейшее кровотечение началось именно в стенах областной детской больницы, где есть такие врачи, способные выполнить экстренное эндоваскулярное вмешательство, и хорошо сработанная команда анестезиологов-реаниматологов, считают здесь. В спасении ребенка принимали участие сразу четыре врача отделения реанимации больницы.

«Бережно передавая друг другу пациента, который находился в тяжелейшем состоянии, они поддерживали его жизненно важные показатели на каждом этапе спасения: в отделении, в операционных и в реанимации. А это крайне сложно при таком кровотечении», - отметили в филиале по Павлодарской области НАО «Фонд социального медицинского страхования».

В результате слаженной работы специалистов ребенок был успешно прооперирован, послеоперационный период прошел без осложнений. Мальчик с улучшением выписан домой.

«Данные операции в рамках обязательного социального медицинского страхования выполняются нашими врачами детской областной больницы совершенно бесплатно на уровне областного центра, нет необходимости везти ребенка за пределы области или страны. Дети до 18 лет входят в льготную категорию граждан, застрахованных в системе ОСМС за счет государства и получают медицинские услуги совершенно бесплатно», - пояснила и.о. директора филиала по Павлодарской области НАО «ФСМС» Алмагуль Ахметжанова.