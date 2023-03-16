Жизнь 105-летней пациентке спасли врачи в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 105-летняя Сайкуль Кейдарова сломала верхнюю часть бедренной кости и поступила в городскую клиническую больницу №7 Алматы в экстренном порядке. Ее уже выписали домой после удачно проведенной операции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе городской клинической больницы №7, возрастная пациентка без хирургической операции могла не пережить эту боль, и этот диагноз мог стать для нее роковым.

По словам заведующего отделением политравмы Рамазана Аскерова, пациентка 1918 года рождения после обследования оперирована по поводу закрытого оскольчатого чрезвертельного перелома бедренной кости со смещением. Было выполнено современное малоинвазивное оперативное вмешательство: закрытая репозиция, остеосинтез проксимального отдела бедренной кости, гамма стержня. Пациентка на вторые сутки встала на ноги.

В пресс-службе ГКБ №7 отметили, что современная медицина шагнула далеко вперед. Ведь еще не так давно пожилых людей часто отказывались оперировать. Однако малоинвазивная операция с использованием специальных металлоконструкций и щадящий наркоз помогли исцелить бабушку.

«Мы чувствовали большую ответственность за жизнь нашей пациентки и переживали, как воспримет наркоз возрастной организм. Сделали со своей стороны всё, чтобы она вернулась домой на своих ногах», - отметил заведующий отделением реанимации ГКБ №7 Есенай Еспенбетов.

Закрытые переломы бедра считаются одними из самых серьезных травм опорно-двигательного аппарата. Чаще всего они сопровождаются сильным болевым синдромом, возможной обильной кровопотерей и требуют экстренной госпитализации. При несвоевременном оказании медицинской помощи пожилым людям с чрезвертельным переломом бедра возможен летальный исход.

Долгожительница перенесла операцию хорошо, в послеоперационный период самочувствие было отличное, за что она сердечно поблагодарила врачей и руководство 7 горбольницы.



