Живых сайгаков обнаружили во время утилизации в ЗКО: Минэкологии проведет расследование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии ответили на распространенную информацию в социальных сетях, где живых сайгаков хоронят заживо во время утилизации мертвых туш в ЗКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как ранее сообщалось, 13 мая 2021 года возле поселка Тау Жанибекского района ЗКО было обнаружено 372 мертвых туш сайгаков.

По предварительной информации, одна из причин гибели животных может быть связана с неблагоприятными погодными условиями в данной местности (проливные дожди и гроза с молнией), так как на тушах имеются следы поражения разрядом молнии.

Сбор и утилизация погибших животных проводились акиматом Тауского сельского округа на нескольких участках.

«В связи с произошедшим инцидентом Комитет сообщает о том, что осуждает любое жестокое обращение с животными и проявляет нулевую терпимость в отношении нарушителей законов в этой области. Данный вопрос взят под контроль Комитета», - сообщили в Комитете.

«То, что произошло, крайне неприемлемо. Поэтому, мы намерены ходатайствовать в ДВД для проведения тщательного расследования по данному факту. По итогам те, кто допустил такое халатное отношение к невинным животным, должны быть призваны к ответственности», - прокомментировала пресс-секретарь Минэкологии Самал Ибраева.