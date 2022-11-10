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    Живущему и работающему 24 года в Казахстане кыргызстанцу восстановили документы

    10 Ноября 2022, 21:53

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - 27-летнему уроженцу Ноокатского района Ошской области восстановили первичные документы для получения паспорта. Он с раннего детства вынужденно покинул родину, и все эти годы находился на заработках в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    По данным спецслужбы, сегодня генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев принял Санжарбека Кадырова и передал ему восстановленные первичные документы, являющиеся основанием для оформления и выдачи национальных паспортов КР (ID-карта и загранпаспорт). Вопрос документирования Кадырова паспортом гражданина КР находился на контроле у президента Садыра Жапарова.

    «20 октября Кадыров сделал видеообращение на имя президента с просьбой оказать содействие в документировании его национальным паспортом КР. В 1998 году его родители развелись, и отец вывез троих детей в Казахстан на сельхозработы. В Казахстане Кадыров в школу не ходил по причине отсутствия документов и работал на полях. В 2010 году из-за семейных разногласий Кадыров ушел из семьи в Алматы, где работал в одном из цехов по производству металлических изделий. В 2021 году отец Кадырова умер от коронавируса и был похоронен в селе Кайнар Алматинской области», - рассказали историю соотечественника в пресс-службе ГКНБ.

    Со слов Кадырова, с 2015 года он неоднократно посещал генконсульство КР в Алматы, но все попытки документирования национальным паспортом КР оказались безуспешными из-за отсутствия родителей и первоначальных документов.

    Фото: kabar.kg

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Кыргызстан
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