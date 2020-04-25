Живой пример потомкам - Глава государства поздравил таразского ветерана ВОВ с 95-летием

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Поздравления в эти дни принимает ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Жамбылской области и города Тараза Тлеукабыл Торебеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В апреле этого года известному в регионе ветерану исполнилось 95 лет.

Уроженец села Головачевка Жамбылской области (ныне – село Айша-биби) Тлеукабыл Туребеков начинал свой трудовой путь в колхозе «Акколь», работая бухгалтером на животноводческой ферме. Во время Великой Отечественной войны был призван в ряды Советской Армии. В 1945 году в составе войск Дальневосточного фронта участвовал в войне с Японией, в боях за Харбин. Полное поражение японской армии встретил в китайском городе Чанчунь, демобилизовался в 1950 году.

Тлеукабыл Торебекович внес огромный вклад в развитие Джамбулской области. Уже после войны окончил Высшую партийную школу, работал инструктором отдела пропаганды Жамбылского райкома партии, помощником первого секретаря райкома партии, начальником организационного отдела. С 1950 по 1966 годы работал помощником первого секретаря, заведующим отделом областного комитета партии. В 1966 - 1970 годы трудился вторым секретарем Джамбулского городского комитета партии, с 1970 по 1983 занимал должность председателя Джамбулского городского исполнительного комитета. Воспитал шестерых детей.

Выйдя на заслуженный отдых, Тлеукабыл Торебекович работал директором казахской средней школы имени Жамбыла. Затем в течение двадцати лет возглавлял областной совет ветеранов. За свою военную, трудовую и общественную деятельность награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени, «Трудового Красного Знамени», «Знак Почета», 13 медалями, в том числе медалью «За отвагу», «За доблестный труд», медалями, Дипломом Президента Республики Казахстан.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона Бердибек Сапарбаев поздравил ветерана Тлеукабыла Торебекова с 95-летием, а также передал поздравительное письмо от Президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своем письме подчеркнул, что именно такие люди старшего поколения, как Тлеукабыл Торебеков, являются кладезем исторической памяти и живым примером для потомков, как нужно достойно пройти свой жизненный путь.

Во время беседы с ветераном Бердибек Сапарбаев отметил выдающийся вклад заслуженного ветерана в социально-экономическое развитие региона, его организаторский талант и несгибаемый характер. Несмотря на годы, Тлеукабыл Торебекович бодр и весел, а на мудром лице аксакала все так же играет его знаменитая мягкая улыбка.

Поздравляя с предстоящим 75-летием Великой Победы, глава региона вручил ветерану сертификат на 1 миллион тенге.

По данным пресс-службы акима Жамбылской области, в этом году в связи с празднованием 75-й годовщины Дня Победы каждому жамбылскому ветерану Великой Отечественной войны окажут социальную помощь в размере одного миллиона тенге.

Помимо этого, 1 989 человек, приравненных к участникам и инвалидам ВОВ, получат по 100 тысяч тенге. Не остались без внимания и труженики тыла - 4 742 человека, проработавшие в годы войны в тылу более шести месяцев, получат по 50 тысяч тенге. Социальную помощь в этом же объеме получат 337 вдов и жен инвалидов-участников Великой Отечественной войны. По 60 тысяч тенге будет выплачено троим бывшим блокадникам Ленинграда и троим узникам концлагерей.

На сегодняшний день в Жамбылской области проживают 57 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Год от года редеют их ряды. В 2018 году в регионе насчитывалось 118 ветеранов, а в 2019 году 76 фронтовиков праздновали Великий День Победы.

Из Жамбылской области, население которой в 1941 году составляло около 400 тысяч человек, на фронт отправились более 100 тысяч воинов. 39 жамбылцев стали Героями Советского Союза, 9 - обладателями Ордена Славы.







