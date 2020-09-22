Животноводы испытывают нехватку земель в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Проблемы, с которыми сталкиваются сельхозтоваропроизводители, и пути их решения были обсуждены в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Кокшетау прошел круглый стол «О проблемах сельского предпринимательства в Акмолинской области и необходимости мер протекционизма для отечественных производителей и переработчиков в сфере АПК», организованный акмолинским обкомом КНПК.

Глава КХ «Асат» Мурат Молдахметов назвал одной из главных проблем региона острую нехватку земель, и это при том, что более половины земель в этом году не было засеяно. К примеру, в том же Зерендинском районе из 33 тысяч га было засеяно только 18 тысяч га. Остальные либо отданы в аренду, либо заросли бурьяном.

Особенно остро нехватку земель ощущают животноводы, которым необходимы пастбища для скота.

«Также многие фирмы захватили большие площади пастбищ и сенокосов. Хотя предприятия не занимаются животноводством, а участки нужны им в качестве залогового имущества в банках второго уровня», - добавил М. Молдахметов.

В то же время, по словам собравшихся, многие земли находятся у недобросовестных землепользователей. Эти участки стоят в запустении. Однако у чиновников нет рычагов повлиять на ситуацию и забрать земли, которые не используются, из-за моратория.

Спикер назвал еще одной проблемой сельскохозяйственного сектора нехватку кадров – начиная от трактористов до ветврачей. А все из-за низкой зарплаты. Молодежь не стремиться в село, потому как нет заинтересованности.

Субсидирование. Еще одна болезненная тема. По словам присутствующих, денег не хватает и в то же время процентная ставка непомерна для сельхозтоваропроизводителей. Модератор мероприятия, первый секретарь акмолинского обкома КНПК Олжас Сыздыков отметил, что партия давно лоббирует создание государственного агробанка, который мог бы работать без посредников.

На вопросы собравшихся отвечал заместитель руководителя управления сельского хозяйства региона Хасым Иткусов, который согласился с проблемой обеспечения сельскохозяйственных земель, но также отметил, что если где-то есть конкретные факты нарушений распределения земель, о них нужно сообщать ему или в управление земельных отношений.

Заместитель директора палаты предпринимателей региона Гульден Хаметова также подчеркнула, что основными вопросами, с которыми к ним обращаются, остаются недофинансирование сельского хозяйства, земельный вопрос и недоступность торговых мест для отечественного производителя.

По итогам обсуждения участники круглого стола выработали ряд рекомендаций, которые планируется направить в различные инстанции.