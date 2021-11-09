Живое слово акына

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 16 талантливых молодых людей из разных регионов Казахстана сошлись в песенном состязании «Мен жастарға сенемін» в Сатпаеве. Айтыс в честь 70-летия заслуженного деятеля РК, поэта, журналиста Жүрсіна Ермана приурочен к 30-летию Независимости нашей страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Inkaraganda.kz.

Этот праздник стал основной темой айтыса. Два дня молодые исполнители оспаривали свое превосходство в умении импровизировать и сумели доказать, что искусство песенного диалога сегодня на высоком уровне. Следуя основным темам — юбилею Жүрсіна Ермана и 30-летию Независимости Казахстана, каждый из них показал свои знания в истории страны, Жезказган-Улытауского региона. Акыны говорили о достижениях, которых смогла достичь наша страна за 30 лет, воспевали героев старины и сегодняшних дней.

Их выступления каждый раз сопровождались одобрительным гулом зрителей, которые больше всего радовались остроумной пикировке акынов.

Все участники прошедшего айтыса имеют за плечами достаточно опыта в подобных состязаниях, они участвовали в региональных, республиканских и даже международных песенных соревнованиях. Каждый из них по-своему успешен и имеет свой стиль. Многие из них знакомы давно и с удовольствием подтрунивали друг над другом. Соревновавшиеся в парах парни и девушки, раздаривая комплименты, оригинально и с юмором создавали атмосферу флирта, которая очень понравилась старшему поколению.

Стоит отметить, что и у жюри, и у зрителей уже в первый день айтыса появились свои фавориты. Все акыны мастерски играют на домбре, но особый шарм и звучание выступлению участника Бөкена Жігера из Павлодара придал аккомпанемент кобыза. Именно он стал обладателем Гран-при и победителем айтыса. Не только за музыку, но и за невероятную находчивость, певучесть и отличное чувство юмора. Диплом и премию ему вручили Жүрсін Ерман и глава Сатпаева Аскар Идрисов.

1 почетное место и по 600 тысяч тенге достались прекрасным девушкам Нурзат Қару из Кызылорды и Айым Асылбекқызы из Алматы.

Сатпаевский поэт Абзал Мақаш занял 2 место с призом в 350 тысяч тенге. 18-летний парень очень рад выступать на сцене родного города. Несмотря на юный возраст, он уже не раз принимал участие в айтысах — и в республиканских, и международных состязаниях.

На одном из айтысов, проходившем в Алматы, его приметил Жүрсін Ерман и в одном из своих интервью назвал молодым дарованием.

«Я с 13 лет играю на домбре, потом увлекся айтысом. Сначала пел, потом исполнял кюи, вот уже третий год участвую в айтысах», — рассказал А. Макаш. — Айтыс — это многогранное искусство, необходимо не только быть музыкальным, но и эрудированным, уметь дать достойный поэтический ответ сопернику. Очень сложно «взорвать» зал, вывести на эмоции. Все акыны выложились на 100% и очень довольны выступлением, потому что сумели установить контакт со зрителем, поднять интересные, актуальные темы. Все мы почувствовали невероятную энергетику и поддержку слушателей».

3 места и премии в 250 тысяч тенге удостоен акын из Актобе Шынарбек Тұрсын. Остальные айтыскеры получили дипломы и по 150 тысяч тенге за участие.

Республиканский айтыс молодых акынов был организован акиматом Сатпаева при поддержке руководства Карагандинской области. Открывая торжественное мероприятие, заместитель акима Карагандинской области Абзал Нукенов рассказал о школе айтыса и поддержке молодых поэтов.

«Этот айтыс организован при непосредственной поддержке акима области Жениса Касымбека. И впредь такие мероприятия, как сегодня, посвященные 70-летию заслуженного деятеля Казахстана Жүрсіна Ермана, будут проходить на высоком уровне», — сказал Абзал Нукенович.

Выступая перед почитателями айтыса, аким Сатпаева Аскар Идрисов напомнил, что айтысы в городе проводили и раньше — городские, областные. Это уже шестой ежегодный турнир, на этот раз собравший участников из разных регионов страны.

В составе жюри — лауреат Международной литературной премии «Алаш» Галым Жайлыбай, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Жанарбек Ашимжан, поэт-ветеран, доктор филологических наук Койлыбай Асанов, известные акыны-айтыскеры Бауыржан Халиолла и Қайнебулан Кайназаров, Мукаш Сейтказинов, Муса Тлеуов, Ануар Омар, журналист Абдулла Дастанов. Возглавлял жюри виновник торжества Жүрсін Ерман, наш знаменитый земляк, акын, организатор современного айтыса, заслуженный деятель Казахстана, ветеран казахского телевидения. Он отметил высокий уровень организации айтыса и талант молодых исполнителей.

«Многих поразило мастерство победителя Бөкена Жігера, подыгрывавшего себе на кобызе. Уникальный парень, я открыл его для себя в этом году, увидев выступление в Павлодаре. Тогда же пригласил в Сатпаев, и он взял Гран-при», — рассказал Жүрсін Ерман. — Для меня лично лучше всех выступила Нурзат Қару из Кызылорды, но жюри большинством голосов решили так. Считаю, что такие ребята — это настоящее открытие для нас, для искусства».

У айтыса большое будущее, уверен Жүрсін Ерман. Появилось много интеллигентных поэтов, эрудированных. Каждый год он открывает для себя все больше новых и талантливых ребят, которых выводит на сцену. Знаменитый поэт-айтыскер внес неоценимый вклад в духовное развитие нашей страны. Пандемия, конечно же, внесла свои коррективы в развитие искусства, но все это временно.

«Мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни. Некоторые песенные состязания в Казахстане проводились онлайн, в феврале этого года удалось организовать большой айтыс в Алматы», — отметил он.

Очень приятно было узнать, что Жүрсін Ерман испытывает самые теплые чувства к газете «Индустриальная Караганда», с которой когда-то сотрудничал.

«Я родился и вырос здесь, в Жезказган-Улытауском регионе. Когда пришел работать на телевидение, писал небольшие заметки и новости для «Индустриалки», был автором. Знаете, как я радовался возможности сотрудничества с вашей газетой. Это был отличный опыт, ведь тогда я не очень хорошо владел русским языком, тем не менее меня печатали», — отметил он.

Праздник продолжился в новом, недавно открытом Историко-культурном комплексе «Жошы хан». Специально для почетных гостей и участников песенного состязания была организована экскурсия, в которой их сопровождали акимы Жезказгана и Сатпаева.

Эта поездка стала прекрасным завершением двухдневного молодежного песенного марафона. Гости от всей души поблагодарили организаторов за прекрасные впечатления от поездки. Их вдохновили оригинальное архитектурное решение комплекса, художественные скульптуры, интереснейшие экспонаты.

Только утром молодежь воспевала в айтысе героическое прошлое нашей страны, а спустя несколько часов они смогли проникнуться историей у стен священного мавзолея Жошы хана, послушать захватывающие дух рассказы гида-экскурсовода о ратных подвигах батыров, некогда живших в бескрайних степях Сары-Арки.