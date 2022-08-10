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    • Жителю Жанатаса грозит до пяти лет тюрьмы за пьяную езду без прав

    10 Августа 2022 23:42

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Усиленное патрулирование дорог проводят полицейские на жамбылских трассах в ходе месячника по безопасности дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, во время проведения месячника «Безопасная дорога» по обеспечению дорожной безопасности сотрудники департамента полиции Жамбылской области ведут усиленное патрулирование дорог как республиканского, так и районного значения.

    В Сарысуском районе в ходе месячника задержан 57-летний житель города Жанатаса, который управлял машиной «Нива» в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый не подчинился законным требованиям полицейских, грубо нарушая правила дорожного движения, попытался скрыться от полиции.

    «Выяснилось, что ранее этот гражданин решением суда был лишен водительских прав, - сообщил начальник Сарысуского районного отдела полиции Асхат Алметов. – По данному факту начато досудебное расследование по части первой статьи 346 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Санкция этой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы».

    С начала месячника «Безопасная дорога» сотрудники Сарысуского РОП выявили 943 административных правонарушения, задержали четверых водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 28 автомобилей водворены на штрафстоянку, уточнили в пресс-службе ведомства.

    Как сообщалось ранее, в жамбылском регионе растет количество транспортных средств, интенсивность движения и, как следствие, число аварийных ситуаций. Для повышения транспортной дисциплины среди водителей с 19 июля по 18 августа в Жамбылской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», в ходе которого уже выявлено около 18 тыс. нарушений Правил дорожного движения. На республиканской трассе Западная Европа - Западный Китай круглосуточное патрулируются опасные участки автодорог. Полицейские проводят информационно-разъяснительную работу среди водителей.


    Автор:

    Галина Скрипник

    #Жамбылская область #Происшествия
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