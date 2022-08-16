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    Жителю Жамбылской области грозит до 15 лет тюрьмы за сбыт героина

    16 Августа 2022 17:55

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - До 15 лет тюрьмы грозит мужчине за сбыт героина в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В рамках проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2022» сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области совместно с подразделением специального назначения «Бүркіт» войсковой части 5513 Национальной гвардии РК при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 51-летний житель Жамбылской области.

    Подозреваемый в течение длительного времени занимался сбытом героина в особо крупном размере на территории областного центра.

    В ходе обыска по месту жительства подозреваемого в доме изъят героин общим весом 10 граммов. Задержанный дал признательные показания, водворен в изолятор временного содержания города Тараза.

    «По факту начато досудебное расследование по статье 297 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере». По статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, направленных на проверку показаний подозреваемого и установления других лиц, причастных к преступлению», – сообщил начальник управления противодействия наркопреступности департамента полиции Аскар Джумабеков.

    Фото: polisia.kz
    #Жамбылская область #Видео #МВД РК #Борьба с наркотиками #Тараз
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