Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Жителям Жамбылского района СКО разъясняют предвыборную программу партии «Nur Otan»

    29 Декабря 2020, 19:56

    СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Экспромт-встречу в одном из торговых центров села Пресновка провели кандидаты в депутаты районного маслихата, передает МИА «Казинформ».

    Для партии «Nur Otan» забота о здоровье граждан является одной из ключевых задач. Первичная помощь будет максимально приближена к людям. По словам местных жителей, главной партии страны они доверяют.

    Рассказали кандидаты в депутаты подробнее о 7 направлениях предвыборной программы партии в ходе акции «От двери к двери». В районе будет продолжать создаваться безбарьерная среда для людей с особыми потребностями. Уделено внимание освещению и водоснабжению. «Наша программа запланирована на 5 лет, и когда мы встретимся вновь, вы скажете: здесь много было написано, мы сомневались, что вы это выполните. Но вы сдержали своё обещание! Я хочу сказать что, передавая эту брошюрку вам, всё, что написано, будет выполнено. Партия «Nur Otan», как ведущая политическая сила страны, будет продолжать работать на единство нашего народа, процветание страны и благополучие каждого казахстанца», - об этом и не только в ходе беседы с жильцами рассказал Сауле Сураганова, кандидат в депутаты областного Маслихата.


    Оплачено из средств избирательного фонда общественного объединения «Партия «Nur Otan» на выборах депутатов Жамбылского районного маслихата , Северо-Казахстанской области

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Северо-Казахстанская область Нур Отан Политические партии Общество Выборы 2019
    Новости по теме
    Новости по теме
    Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
    Пять человек погибли в аварии на трассе в СКО
    Новый асфальт провалился в Петропавловске
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре