Жителям Жамбылского района СКО разъясняют предвыборную программу партии «Nur Otan»

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Экспромт-встречу в одном из торговых центров села Пресновка провели кандидаты в депутаты районного маслихата, передает МИА «Казинформ».

Для партии «Nur Otan» забота о здоровье граждан является одной из ключевых задач. Первичная помощь будет максимально приближена к людям. По словам местных жителей, главной партии страны они доверяют.

Рассказали кандидаты в депутаты подробнее о 7 направлениях предвыборной программы партии в ходе акции «От двери к двери». В районе будет продолжать создаваться безбарьерная среда для людей с особыми потребностями. Уделено внимание освещению и водоснабжению. «Наша программа запланирована на 5 лет, и когда мы встретимся вновь, вы скажете: здесь много было написано, мы сомневались, что вы это выполните. Но вы сдержали своё обещание! Я хочу сказать что, передавая эту брошюрку вам, всё, что написано, будет выполнено. Партия «Nur Otan», как ведущая политическая сила страны, будет продолжать работать на единство нашего народа, процветание страны и благополучие каждого казахстанца», - об этом и не только в ходе беседы с жильцами рассказал Сауле Сураганова, кандидат в депутаты областного Маслихата.





Оплачено из средств избирательного фонда общественного объединения «Партия «Nur Otan» на выборах депутатов Жамбылского районного маслихата , Северо-Казахстанской области



