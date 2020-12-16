Жителям ВКО вручили государственные награды

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов по поручению Президента страны вручил государственные награды деятелям культуры, науки, образования, здравоохранения, представителям производственной сферы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

Глава региона поздравил собравшихся с Днем Независимости и поблагодарил граждан Восточного Казахстана, внесших особый вклад в развитие и процветание региона.

«Уважаемые земляки! Поздравляю вас с великим праздником для нашей страны – Днем Независимости! Позвольте вручить высокие государственные награды за лучшие трудовые достижения и вклад в развитие страны. Для меня большая честь и ответственность наградить вас от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева», – сказал Д. Ахметов.

Ко Дню независимости 37-ми восточноказахстанцам в торжественной обстановке, с соблюдением всех санитарных требований, были вручены государственные награды. Орденом «Достык» II степени награждена руководитель КХ «Семена Масличных» Глубоковского района Людмила Цыбенко. Она руководит крупным крестьянским хозяйством области, занимается выращиванием элитных семян подсолнечника и зерновых, обеспечивает работой жителей района и принимает активное участие в общественной жизни региона.

«Для меня большая радость получить высокую награду в этот знаменательный для страны праздник! Прежде всего, хочу выразить благодарность Главе государства Касым-Жомарту Токаеву за то, что мы живем в мирном государстве. От всей души поздравляю всех казахстанцев с Днем Независимости», – сказала Людмила Цыбенко.

Кроме того, орденом «Құрмет» награждены: Илья Елфимов, Жаик Жумаханов, Кайрат Кожахметов, Умуд Эфендиев. Орден «Еңбек Даңқы» III степени, медали «Ерен еңбегі үшін», «Шапағат» были вручены гражданам, работающим в разных сферах. 13 восточноказахстанцев были удостоены Почетной грамоты Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Фото:Пресс-служба акима ВКО