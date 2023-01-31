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    Жителям Туркестана произвели перерасчет за тепло на 29,4 млн тенге

    31 Января 2023, 13:43

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции по Туркестанской области рассмотрено обращение жителей многоквартирных домов, расположенных на 9 и 11 улицах города Туркестана, касательно выставления счета за оплату тепловой энергии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В ходе рассмотрения обращения департаментом установлено, что ГКП «Жылу» выставляет счета на оплату за квадратный метр отапливаемой площади при имеющихся приборах учета.

    Согласно статье 488 Гражданского кодекса Республики Казахстан, оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии, определяемое в соответствии с показателями приборов учета, а при их отсутствии или временном нарушении - расчетным путем, за исключением случаев использования автоматизированной системы коммерческого учета энергии.

    По итогам рассмотрения обращения ГКП «Жылу» произвел перерасчет на общую сумму 29 491 548,59 (двадцать девять миллионов четыреста девяносто одна тысяча пятьсот сорок восемь тенге пятьдесят девять тиын) тенге вышеуказанным жителям домов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ЖКХ Туркестан
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