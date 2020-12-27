Жителям Темиртау разъяснили предвыборную программу партии «Nur Otan»

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Темиртау Карагандинской области кандидаты в Темиртауский городской маслихат от партии «Nur Otan» встретились с работниками сферы промышленности по разъяснения предвыборной программы партии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Быков Владимир Анатольевич рассказал о семи приоритетных направлениях предвыборной программы «Nur Otan» по городу Темиртау и о мерах, которые партия предпримет для улучшения жизни.

«Партия поставила перед собой семь приоритетных задач, решение которых наметила на ближайшие пять лет. Большую работу мы будем проводить для увеличения числа постоянных рабочих мест, чтобы каждый мог обеспечить себе и своей семье достойный уровень жизни. В перспективе акцент в развитии промышленности будет сделан

на поддержку отечественных производителей, открытие новых производств, выпускающих конкурентоспособную и импортозамещающую продукцию. Наша задача – создание достаточного количества рабочих мест, что позволит сохранить безработицу на уровне 4,9 % и повысить среднюю заработную плату минимум до 200 тысяч тенге к 2025 году», — отметил Владимир Анатольевич.

По его словам, в городе продолжится работа по созданию высокотехнологичного агропромышленного комплекса за счет эффективного вложения инвестиций, оснащения производства современным оборудованием, внедрения новых технологий.

«Партия Nur Otan ставит задачу дальнейшего увеличения выпуска продукции сельского хозяйства в 2,2 раза за счет продукции растениеводства, роста численности поголовья скота. Увеличения переработки производимого молока до 27,6% и мяса – до 16,9 %. В городе в ближайшие 3 года планируется реализация 4 инвестиционных проектов: это строительство теплицы по выращиванию овощей (ИП «Поляков»), откормочной площадки и убойного цеха (ИП «Ханапия Г» и производство мясной снэковой продукции (ТОО «Прайд»), а также расширение цеха по мясопереработке, изготовлению полуфабрикатов (ИП «Деркач» «Морозко»)», — сказал кандидат.

По его словам, реализация этих и других мер позволит обеспечить продовольственную безопасность и оказать максимальную поддержку аграриям. Я призываю голосовать горожан за партию «Nur Otan», которая решит все проблемы жителей и обеспечит им достойную жизнь.

Кандидаты от партии «Nur Otan» ответили на вопросы жителей об обеспечении жильем, о создании рабочих мест, о повышении качества медицинских услуг, также прозвучали вопросы благоустройства города.

В конце встречи все кандидаты призвали горожан прийти 10 января 2021 года на избирательные участки и проголосовать за партию Nur Otan.

Оплачено из средств Избирательного фонда общественного объединения «Партия «Nur Otan» на выборах депутатов Темиртауского городского маслихата.





