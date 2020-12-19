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    Жителям Темиртау разъяснили предвыборную программу партии «Nur Otan»

    19 Декабря 2020, 17:06

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Темиртау Карагандинской области кандидаты в Темиртауский городской маслихат от партии «Nur Otan» встретились с населением для разъяснения предвыборной программы партии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    Кандидат Талгат Исагалиев отметил: «Что молодежь – это наше будущее. Новое поколение должно стать двигателем стратегического курса нашей страны. В г. Темиртау проживает более 34 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет или 18,3% от общего числа населения. Партия «Nur Otan» продолжит всестороннюю поддержку молодежи. Для этого мы будем добиваться:

    - Ежегодного трудоустройства не менее 2 тыс. человек из числа молодежи;

    - Трудоустройства не менее 150 молодых людей на летний период путем организации трудовых отрядов «Жасыл Ел»;

    - Ежегодного предоставления гранта акима города на реализацию бизнес идей;

    Дальнейшей реализации ежегодно не менее 5 проектов по волонтерскому движению.

    В результате принятых мер молодежная безработица будет снижена», - сказал Талгат Исагалиев.

    Кандидат Баинбаева Евгения озвучила: «Что в городе отдельное внимание уделяется формированию безбарьерной среды для людей с особыми потребностями. Партийные проекты «Бақытты отбасы», «Ардагерлерді ардақтайық», «Қамқорлық» усилят свою работу и будут ориентированы на поддержку старшего поколения, лиц с ограниченными возможностями, многодетных и малообеспеченных семей и активизацию их гражданской позиции», - заключила кандидат.

    В ходе встречи были также подняты основные направления предвыборной программы: экономически устойчивый город, комфортный город, социально – ориентированный город, город для молодежи, развитие истории и культуры, открытые и подотчетные местные органы, безопасный город и пути достижения поставленных целей».


    Кандидаты от партии «Nur Otan» ответили на вопросы жителей об обеспечении жильем, о создании рабочих мест, о повышении качества медицинских услуг, также прозвучали вопросы благоустройства города.

    В конце встречи все кандидаты призвали горожан прийти 10 января 2021 года на избирательные участки и проголосовать за партию «Nur Otan».

    Оплачено из средств Избирательного фонда общественного объединения «Партия «Nur Otan» на выборах депутатов Темиртауского городского маслихата.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Карагандинская область Нур Отан Выборы Политические партии Регионы Общество Выборы-2021
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