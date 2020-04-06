Жителям столицы оказывают помощь в рамках акции «Біз біргеміз»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане продолжается акция «Біз біргеміз». Неравнодушные волонтеры доставляют продовольственные корзины малоимущим и многодетным семьям, а также людям с ограниченными возможностями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«На каждый день у нас распланировано около 20-30 адресов. Мы привозим нуждающимся не только продукты, но и гигиенические средства – влажные салфетки, маски, антисептики», – рассказал волонтер Аль-Фараби Аймак.

Советник акима города Нур-Султана Даурен Бабамуратов отметил, что сегодня еще 50 корзин были доставлены малообеспеченным семьям, ухаживающим за инвалидами. Собирают продовольственные корзины при помощи спонсоров.

«Наши волонтеры продолжают доставлять продовольственные корзины во время карантина, соблюдая все меры предосторожности – они не заходят в дома, оставляя корзины на пороге», – добавил Д. Бабамуратов.

Жители столицы благодарят представителей городского акимата и волонтеров за помощь, желают всем здоровья и скорейшего окончания карантина.