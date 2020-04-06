Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Жителям столицы оказывают помощь в рамках акции «Біз біргеміз»

    6 Апреля 2020, 14:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане продолжается акция «Біз біргеміз». Неравнодушные волонтеры доставляют продовольственные корзины малоимущим и многодетным семьям, а также людям с ограниченными возможностями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    «На каждый день у нас распланировано около 20-30 адресов. Мы привозим нуждающимся не только продукты, но и гигиенические средства – влажные салфетки, маски, антисептики», – рассказал волонтер Аль-Фараби Аймак.

    Советник акима города Нур-Султана Даурен Бабамуратов отметил, что сегодня еще 50 корзин были доставлены малообеспеченным семьям, ухаживающим за инвалидами. Собирают продовольственные корзины при помощи спонсоров.

    «Наши волонтеры продолжают доставлять продовольственные корзины во время карантина, соблюдая все меры предосторожности – они не заходят в дома, оставляя корзины на пороге», – добавил Д. Бабамуратов.

    Жители столицы благодарят представителей городского акимата и волонтеров за помощь, желают всем здоровья и скорейшего окончания карантина.

    Автор:

    Астана Благотворительность Социальная поддержка Общество Волонтёрство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане