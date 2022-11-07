Жителям Риддера не хватает тепла

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Закончится ноябрь и придет суровая зима, а в Риддере в Восточно-Казахстанской области за 10 дней горожане уже дважды оставались без тепла. Проблема возникает не в первый раз. В прошлом году была авария на энергоцентре. Население просит представителей власти наладить работу центра. Корреспондент МИА «Казинформ» изучил вопрос.

Причина в некачественном мазуте

Отопительный сезон начался недавно, а в городе Риддер с населением более 50 тысяч человек вновь и вновь отключается тепло. На энергоцентре 23 октября возникла чрезвычайная ситуация. Работа котельных была остановлена, жители остались без тепла. Аким города Дмитрий Горьковой побывал на месте происшествия, и призвал жителей к спокойствию, сообщив, что необходимые меры принимаются.

Разъяснительная встреча акима города Риддер с жителями.

Фото: instagram.com/gorkovoy_dmitry

Акимат области 24 октября сообщил, что чрезвычайная ситуация на энергоцентре возникла в связи с некачественным мазутом.

«По вине руководства ТЭЦ не был проверен мазут. Как оказалось, в нем была примесь воды. В центр отправлен мазут из ТОО «Казцинк» и ТЭЦ в Усть-Каменогорске. В результате, центр будет обеспечен топливом на 100 дней бесперебойной работы», – говорилось в сообщении.

В теплоэнергоцентре был создан оперативный штаб в связи с проблемой. Прокуратура ВКО начала проверку в отношении руководства центра.

Создан штаб по аварийной ситуации на АО «Риддер-ТЭЦ».

Фото: instagram.com/danial.akhmetov.official

В тот же день жилые дома и социальные объекты начали обеспечиваться теплом. Общий объем доставленного в центр мазута составил 190 тонн.

Но, в конце октября жители опять остались без тепла. Как стало известно, вышла из строя одна котельная на ТЭЦ. Акимат 1 ноября сообщил, что в дома подано тепло.

«Наши дети болеют»

Горожане обеспокоены тем, что проблемы с теплоснабжением могут повториться.

«Это же безобразие! Сколько это будет продолжаться?! Наши дети болеют. Безответственное руководство ТЭЦ должно быть привлечено к ответственности по закону», – говорит жительница города Миля Таженова.

«Теплоэнергоцентр сейчас находится в частной собственности. Почему его владелец не ведет работу в соответствии с требованиями?! Это же не торговый центр или автомойка! Это социальный объект, который прямо влияет на жизнь населения! Почему соответствующие ремонтные работы не провели своевременно? Сколько уже было обещаний. Но результатов нет», – говорит Галина Третьякова.

История ТЭЦ, обеспечивающего теплом 90% объектов в городе, начинается с 1956 года. В 1997 году АО «Риддерский ТЭЦ» перешло в собственность американской компании. В 2018 году ТЭЦ купила компания «GREEN ENERGY Q», которая и является владельцем объекта в настоящее время.

По данным акимата ВКО, за долгое время оборудование центра износилось и требует полного обновления. Однако новые собственники постоянно откладывали эту работу.

«АО «Риддерский ТЭЦ» в последнее время подвергается критике со стороны населения. Государство не имеет права вмешиваться в работу центра. Но и оставлять без внимания происходящее невозможно. Только после вмешательства акима области Даниала Ахметова стало возможным провести необходимый ремонт в центре», – говорится в сообщении акимата.

Новые хозяева коммунального предприятия сразу начали усиливать требования к металлургическому комплексу «Казцинк», который является основным потребителем услуг ТЭЦ, приобретающим до 70% тепла. Как сообщает руководство компании «Казцинк», хозяева ТЭЦ злоупотребляли монопольным положением. В 2018 году они потребовали от «Казцинк» заплатить вперед за 7 лет, чтобы обновить турбогенераторы. На тот момент сумма составляла 5,5 млрд тенге, это в 1,5 раза больше рыночной стоимости тепловой энергии. За несогласие ТЭЦ прекратила подачу тепла «Казцинку». «Казцинк» добился возобновления подачи тепла только с помощью суда, согласившись оплачивать дополнительные услуги. А жители многоэтажек и частных домов, подключенных к системе централизованного отопления, стали жаловаться на недостаток тепла.

Оборудование АО «Риддерский ТЭЦ». Фото: instagram.com/danial.akhmetov.official





В 2021 году 90 работников ТЭЦ написали коллективное письмо, что вызвало шум. В письме было сказано, что работников не устраивает финансовая, техническая и организационно-руководящая политика хозяев акционерного общества. Письмо было направлено в ряд государственных органов, в том числе в Генеральную прокуратуру и в Министерство энергетики.

«До прихода нового руководства на предприятии был порядок. Ежемесячная зарплата была достаточной для повседневных нужд, и соответствовала выполняемой работе. А это руководство не вносит никакого вклада в развитие теплоэнергоцентра, не проводится капитальный ремонт, высококвалифицированных специалистов беспричинно увольняют, труд работников обесценился», – говорилось в письме.

В прошлом году также была авария

Прошлой зимой в теплоэнергоцентре также была авария. Для стабилизации положения в Риддер приезжал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

«Руководитель региона провел выездные совещания и сообщил, что руководство компании не осознает масштабов проблемы. Чтобы не допустить повторения ситуации, в мае 2022 года аким просил Правительство направить республиканскую комиссию для проведения внеплановой проверки в Риддерский ТЭЦ», – сообщили в акимате ВКО.

После этого Министерство энергетики РК провело проверку, и выявило 70 фактов нарушений нормативно-правовых актов по использованию энергетического оборудования. Было предписано устранить недостатки до конца 2022 года. Наряду с этим, в центре не было паспорта готовности к работе в осенне-зимний период. Было установлено, что ТЭЦ требуется капитальный ремонт, основное оборудование изношено.

АО «Риддерский ТЭЦ». Фото: instagram.com/danial.akhmetov.official

«Чтобы обеспечить подготовку предприятия к зимнему периоду, Даниал Ахметов поручил всем бюджетным организациям произвести предоплату за тепло и, за счет этого, обеспечить деньгами ТЭЦ для проведения ремонтных работ. На совещании в акимате в августе руководство ТЭЦ сообщило, что часть турбин и теплотрасс отремонтированы, уголь доставляется. Работа теплоэнергоцентра, как будто, улучшилась, и можно было спокойно встречать холодный период. Но в октябре население опять осталось без тепла», – говорится в сообщении акимата.

Корреспондент «МИА «Казинформ» попытался связаться с руководством теплоэнергоцентра, к сожалению, это не удалось.

Между тем, в субботу вечером на городском ТЭЦ вышел из строя насос системы золоудаления, что привело к аварийному отключению вспомогательного оборудования котлоагрегата №1 и снижению теплоподачи для жителей Риддера. В городе работает штаб по ликвидации аварийной ситуации, который возглавил аким области Даниал Ахметов.

Главное фото: instagram.com/danial.akhmetov.official

