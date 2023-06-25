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    Жителям области Улытау могут запретить посещать лес

    25 Июня 2023, 10:49

    УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – В области Улытау могут ввести запрет на посещение леса. Запрет связан с периодом высокой пожарной опасности. Соответствующий проект постановления опубликован на портале Открытых НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно документу, планирует на период высокой пожарной опасности ввести ограничения на посещение физическими лицами лесов и въезд в них транспортных средств, а также проведение определенных видов работ на территории государственного лесного фонда области Улытау.

    Кроме того, областному управлению природных ресурсов и регулирования природопользования поручается в установленном законодательством порядке совместно с заинтересованными государственными органами:

    1) своевременно информировать о высокой пожарной опасности в лесной зоне;

    2) принять необходимые меры по установке охранных постов на основных путях при въезде на территорию государственного лесного фонда.

    На публичном обсуждении документ пробудет до 11 июля текущего года.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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