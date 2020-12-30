Жителям города Темиртау разъясняют программу партии «Nur Otan» на экспромт-встречах

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Темиртау кандидаты в Карагандинский областной маслихат и Темиртауский городской от партии «Nur Otan» встретились с населением для разъяснения предвыборной программы партии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Кандидат в областной маслихат Бахыт Жаутиков отметил, что подобные встречи в неформальной обстановке позволяют лучше узнать проблемы жителей, ведь цель программы партии - улучшение благосостояния граждан. В ходе беседы с жителями особое внимание уделил социальным аспектам программы.

«Экологическое благополучие – важный фактор комфортного и безопасного проживания в городе. Для города Темиртау снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу является актуальным. Для этого партия «Nur Otan» ставит следующие задачи: общественный контроль обновления оборудования на предприятии АО «АрселорМиттал Темиртау», подключение жилых домов к магистральному газопроводу «Сарыарка», посадка зеленых насаждений. Принятые меры позволят снизить эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу», отметила кандидат в городской маслихат Елена Варганова.

Кандидат Костюшин Владимир Анатольевич подчеркнул, что «единство народа и общественное согласие – это надежный фундамент успешного развития Казахстана. В городе Темиртау проживают представители более 100 национальностей, действуют 8 этнокультурных объединений. Партия «Nur Otan» выступает за идею духовной модернизации и обновления национального сознания «Рухани жаңғыру», за сохранение и приумножение культурных и духовных ценностей, определяющих уникальность нашего общества».

Кандидаты в депутаты от партии «Nur Otan» ответили на вопросы жителей об обеспечении жильем, о создании рабочих мест, о повышении качества медицинских услуг, также прозвучали вопросы благоустройства города, социальной защиты населения. На все вопросы были даны ответы, все пожелания и наказы были записаны.

В конце встречи кандидаты призвали горожан прийти 10 января 2021 года на избирательные участки и проголосовать за партию «Nur Otan».

Оплачено из средств Избирательного фонда общественного объединения «Партия «Nur Otan» на выборах депутатов Темиртауского городского маслихата.



