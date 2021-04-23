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    Жителям Франции разрешат свободное перемещение внутри страны на фоне вакцинации

    23 Апреля 2021, 14:44

    БРЮССЕЛЬ - ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В четверг премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что с начала мая текущего года ограничения на поездки для жителей страны будут ослаблены, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пик третьей волны пандемии COVID-19 во Франции, похоже, остается позади. За последние 10 дней мы наблюдаем снижение распространения коронавируса», - отметил глава кабинета министров Франции.

    Ж. Кастекс подтвердил, что французские школы вновь откроются с 26 апреля, а ограничения по передвижению людей в радиусе 10 километров (шесть миль) от их домов, будут сняты с 3 мая.

    Однако комендантский час во Франции, действующий с 19 часов вечера до 6 утра будет действовать до тех пор, пока эпидемия COVID-19 не будет взята под контроль, сказал премьер-министр Франции.

    Во Франции 5 981 человек находится в отделениях интенсивной терапии с COVID-19. В общей сложности в стране от пандемии скончалось 102 164 человека.

    Тем не менее, после относительно медленного старта кампания вакцинации во Франции набирает обороты - более 13 млн жителей уже получили по крайней мере первую дозу.

    Кроме того, стремясь предотвратить распространение в стране более заразных мутаций коронавируса, Франция введет с 24 апреля 10-дневный карантин для путешественников, прибывающих из Аргентины, Бразилии, Чили, Индии и Южной Африки.

    Ж. Кастекс сказал, что непродовольственные магазины, культурные и спортивные мероприятия и террасы кафе могут вновь открыться в середине мая в зависимости от эпидемиологической ситуации.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Безопасность Евросоюз Франция Общество Коронавирус в мире
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