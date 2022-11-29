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    Жителям Бурабая и Окжетпеса объяснили, почему в их квартирах холодно

    29 Ноября 2022, 02:03

    БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – С наступлением первых холодов жители поселков Бурабай и Окжетпес Бурабайского района Акмолинской области забили тревогу: в их квартирах температура колеблется от 5 до 15 градусов. Учащиеся одной из школ перешли на дистанционный формат обучения. Что на этот счет думают чиновники, и почему возникла подобная ситуация, выяснял корреспондент МИА «Казинформ».

    Жители поселка Бурабай жалуются на отсутствие тепла в их квартирах.

    «Это просто невыносимо! Очень холодно! Сейчас дома 11 градусов, все спим в одежде, пижамах. У меня ребенку полтора года. Посмотрите, как он одет: внизу теплая пижама, сверху теплый костюм, обязательно двое носков. Половина батарей в квартире вообще холодные. Мы все люди, платим деньги, а в конечном итоге совершенно никакого результата. Просим принять меры», - поделилась жительница поселка, проживающая в доме на улице Советская.

    «У нас в квартирах 5-8, максимум 15 градусов. Хотя должно быть не ниже 19. Поселки Бурабай и Окжетпес относятся к одной котельной. Она не справляется. Считаю, что это из-за того, что в этом году в поселке Бурабай запустили очень много новых объектов», - пояснила местная жительница Кымбат.

    Учащиеся общеобразовательной школы им. Сакена Сейфуллина поселка Бурабай, согласно приказу директора учреждения, и вовсе перешли с 29 ноября на дистанционный формат обучения в связи с техническим сбоем подачи тепла ГКП на ПХВ «Бурабай Таззалык» до восстановления температурного режима в школе.

    Согласно информации отдела ЖКХ района, в связи с понижением температуры наружного воздуха, на центральной котельной поселка Бурабай производились работы по подключению нового котельного оборудования, в связи с чем, произошел технологический сбой на действующем оборудовании котельной.

    «На данный момент котельная работает в штатном режиме. Производится повышение температуры теплоносителя, со стороны эксплуатирующей организации принимаются все необходимые меры по обеспечению теплоснабжения в поселке», - отметили в ведомстве.

    Распоряжением акима Бурабайского района Асета Муздыбаева создана рабочая группа для проведения перерасчета оплаты абонентов за услуги теплоснабжения.

    «В состав группы вошли работники акимата и соответствующие органы – представители ЧС, СЭС, депутаты. Мы в составе группы ходим по квартирам, разбираемся, у кого какая температура, делаем записи, все актируем. После этого дадим соответствующие рекомендации нашей эксплуатирующей организации ГКП на ПХВ «Бурабай Тазалык». Дополнительно скажу, что у нас произведены работы по расширению центральной котельной поселка Бурабай с установкой двух котлоагрегатов. С пятницы мы производили наладку одного из котлов. Одновременно с этим было сильное понижение температуры. И во время наладки у нас произошла разбалансировка тепловых сетей. Мы остановили наладку и теперь налаживаем температурный режим на действующих котлах», - добавил заместитель акима Бурабайского района Ерлан Биданов.

    Как пообещал собеседник, нормальная подача тепла бурабайцам будет восстановлена в течение суток – двух.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область ЖКХ
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