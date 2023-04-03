Жителям Атырау рекомендуют не выходить на улицу из-за дыма от пожара на побережье Каспия

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Площадь пожара на побережье Каспийского моря в Атырауской области составила 89 гектаров. По данным на утро 3 апреля, уже потушено 82 гектара. Об этом было заявлено в ходе брифинга на площадке региональной службе коммуникаций, передает МИА «Казинформ».

В брифинге принимали участие заместитель руководителя департамента экологии Атырауской области Сырым Тлегенов, руководитель отдела государственного природного резервата (ГПР) «Ак Жайык» Гани Агибаев, директор городской поликлиники №7 Гулнафис Танбаева и заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Атырауской области Жасулан Актаев.

Как сообщил Ж. Актаев, на территории ГПР «Ак Жайык», на побережье Каспийского моря (в 30 км от города Атырау), в труднодоступной болотистой местности происходит горение камышовой растительности общей площадью 7 га. Со 2 на утро 3 апреля произошло возгорание 89 га камыша, из которых 82 га были потушены. Для тушения пожара были задействованы 40 сотрудников и четыре единицы техники ДЧС, а также 30 человек и девять единиц техники природного резервата «Ак Жайык».

По словам представителя ГПР «Ак Жайык» Гани Агибаева, горит растительность на прибрежных участках, где произошло обмеление моря. Ситуация осложняется неблагоприятными погодными условиями – постоянно меняющий свое направление сильный ветер разносит огонь по обширной площади. К тому же, болотистая местность не позволяет в полной мере использовать технику, которая проваливается в грязь.

Как отметил Г. Агибаев, возможными причинами возгорания могли стать человеческий или природный (молния) факторы. Но, учитывая, что вчера не было грозы с молниями, есть подозрение, что возгорание произошло по вине человека. В связи с этим руководство природного резервата обратилось в правоохранительные органы с заявлением об установлении виновных лиц, по которому начата проверка. Что касается нанесенного ущерба живой природе, то по словам Г. Агибаева, еще не наступил период гнездования птиц.

Как заявил заместитель руководителя департамента экологии Атырауской области Сырым Тлегенов, вчера и сегодня утром в городе Атырау не зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ.

По словам директора городской поликлиники №7 Гулнафис Танбаевой, высокая концентрация дыма в воздухе может вызвать осложнение самочувствия у людей с хроническими заболеваниями. Она рекомендовала по возможности без особой надобности не выходить на улицу и оставаться в помещении, держать окна и форточки закрытыми, использовать вентиляторы в комнатных приборах кондиционирования воздуха. Если необходимо выйти на улицу, то надевать защитные медицинские маски. При этом директор городской поликлиники уточнила, что вчера и сегодня утром на станцию скорой помощи 103 не поступало обращений из-за плохого самочувствия именно из-за высокой концентрации дыма.

Как сообщалось, в Атырау из-за накрывшего город смога отменили занятия в школах и колледжах.